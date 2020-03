Guimaraes se manifestó y habló de salarios, problema con Equidad y más

El reajuste de los salarios de cuerpos técnicos y jugadores en el fútbol colombiano es un tema que empezó a cobrar vigencia durante la interrupción de la Liga I-2020.

Todavía es una incógnita la fecha de reanudación de los campeonatos, mientras dura la emergencia por el covid-19, pero ya algunos directivos de clubes como Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali y América, entre otros, han deslizado propuestas de la rebaja de sueldos pactados para aliviar un poco la difícil situación económica que enfrentan para cumplir con los compromisos.



Alexandre Guimaraes, timonel del América de Cali, sobre el particular señaló al 'Súper Combo' y a 'La Banda Deportiva, de Radio Red en Cali', que “creo que son varias cosas, entre ellas la capacidad y claridad de negociación cuando vaya a haber la exposición de los dirigentes de cada club hacia los jugadores y los cuerpos técnicos en poner en número cómo va quedando y cómo quedó la cosa. Me parece que ha habido una muy buena predisposición de todo el mundo futbolístico en reconocer que es una situación de alarma, de emergencia, y como tal algunas cosas que antes se podían dar, ahora es más difícil”.



Sin embargo, con el señorío que le caracteriza, aceptó que dichas conversaciones deben llevar a una solución que beneficie a todos: “Sabemos bien que en esto siempre se puede llegar a un acuerdo, porque la industria del fútbol debe seguir, y debe seguir estando todo el mundo feliz y de acuerdo”.



Sobre su aporte profesional en estos momentos desde casa, dijo que “lo primero y lo que hacemos casi todos es chequear que están realizando y qué más se puede hacer en términos de acompañamiento de los jugadores, casi todos estamos sobre lo mismo. Después, la situación ya meramente económica, la gran mayoría estamos de acuerdo en que tenemos que ser consecuentes con lo que está pasando, y como tal, el fútbol va a cambiar, de eso no tengo ninguna duda. Después, cuando todo esto se normalice, todo va a pasar, todos debemos estar muy atentos a las prevenciones, para eso tenemos que saber cuál va a ser el producto después de esto”.



También reconoce que las sesiones de entrenamiento que se realizan desde casa no es la ideal para estar en competencia: “Por supuesto que todos estamos preocupados con esta situación, no hay ninguna duda, pero acá esa ha sido la decisión de nosotros, no apurar nada, porque también si por cualquier apuro de reunión o jugadores algo pasa, es tremendo lío y no podemos dar pie a eso. Hay otras prioridades en este momento y se deben perseguir como dicen todas las recomendaciones, ya habrá el momento cuando todo esto pase, volver a reunirnos y trazar un plan. Todos vamos a estar en lo mismo”.



En pasados días, Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, dio unas polémicas declaraciones con las que dejó en duda el título del conjunto escarlata en la Liga II-2019, escudándose finalmente en que no tenía pruebas, a lo que ‘Guima’ comentó: “don Tulio ya se manifestó al respecto, claro y conciso, como lo dije hace unas semanas atrás, hay algunos cuadriláteros en los que no me meto y ese es uno de ellos, porque nosotros jugamos y el que no ha jugado pues no sabe que a veces hay decisiones que están a favor o en contra de uno; yo a través de todo este tiempo he aprendido a respetar eso y sobre ese aspecto no tengo nada más que decir”.



Del juvenil Émerson Batalla, de quien se dijo que había sido solicitado por Vasco da Gama, de Brasil, pero que no dejaron ir, dijo que “nosotros nunca le hemos cerrado la puerta a nadie, pasó con Marino Hinestroza y Luis Sánchez; solo queremos que haya una cosa formal. Al jugador le hemos estado haciendo un seguimiento hace mucho tiempo, se dio la oportunidad de que entrara 20 minutos en Manizales frente al Once Caldas y lo hizo muy bien, a partir de allí debemos tener todos los pies en el suelo, a veces se hace demasiada bulla y eso puede hacerle mucho daño a un jugador joven. Él sabe que América tiene planes para él a un corto o mediano plazo, y debe tener paciencia, si llegara algo formal, nosotros no se lo vamos a impedir”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces