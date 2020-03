'América genera mucha envidia' y más candentes frases de Tulio Gómez

Tulio Gómez, máximo accionario del América, rompió el silencio y habló de todas las polémicas que han rodeado su nombre y el del equipo del que él es dueño.



En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, el dirigente vallecaucano habló sobre el pago de los derechos de televisión internacional, un dinero que todos los clubes han reclamado a la Dimayor y que hasta el momento no ha llegado.

“Mal paga el diablo a quien bien le sirve”, inició diciendo el dirigente, quien luego continuó. “Yo dije que había un oportunidad de negocio, sin ganarme un centavo, sin comisión, sin prestarme para torcidos porque mi honorabilidad no vale millones de dólares”, dijo sobre las acusaciones que aseguran que él recibió algo por ser uno de los equipos intermediaros en esta negociación.



“Si llega esa plata, bienvenida, sino, pues no nos han robado ni un peso, pero ojalá que se dé. No sé qué pase después de esta pandemia, antes de esto yo pensaba que llegaba, ahora no sé”, explicó.

También fue consultado sobre las fuertes acusaciones de las que es objetivo América, pues el presidente Carlos Mario Zuluaga, de La Equidad, habló de unos supuestos penaltis que han favorecido al equipo escarlata.



“La final fue con VAR. Recuerdo hubo un penalti contra La Equidad, que le pegó a (Matías) Mier en la mano, y yo no salí a decir nada de que nos robaron. Los árbitros son seres humanos que se equivocan a favor en contra. Lo que pasa es que somos malos perdedores y se le echa la culpa al árbitro, como el mal trabajador que le echa la culpa a la herramienta. Nosotros nunca salimos a criticar arbitrajes porque si hay una queja se presenta una queja”, dijo.



También se refirió a la denuncia instaurada contra el máximo directivo de La Equidad. “Sí, le enviamos una carta al Comité de Ética de la Federación para que el dr. Carlos Mario Zuluaga presente las pruebas y nos quiten el titulo o que se retracte porque uno no puede poner en tela de juicio a los árbitros que nos pitaron, a la Dimayor y a nosotros. Si tiene pruebas que nos quiten la estrella y la devolvemos”, dijo Tulio Gómez.

Sin embargo, el dirigente del equipo escarlata señaló que nunca ha tenido problemas con nadie en las Asambleas de la Dimayor: “Cada quien tiene sus intereses, pero hay limar asperezas porque todos vamos en un mismo barco y tenemos que procurar que no se hunda”.



Finalmente, Tulio Gómez dejó otra picante frase y expresó que “ América es un equipo muy grande y genera mucha envidia”, mientras que señaló que las medidas financieras del club se tomarán cuando pase todo el problema del coronavirus en el país.