‘La disciplina es clave y las metas son importantes‘: Andrés Cadavid

El tiempo de aislamiento y autocuidado ha sido importante en el Deportivo Independiente Medellín y uno de sus jugadores claves como Andrés Cadavid, quien comparte con su familia, mantiene su forma física y se divierte.



“Estar en cuarentena es una terapia, estoy con mi mamá y con un familiar. No estoy acostumbrado a quedarme en la casa, siempre he salido a producir, tengo otros negocios en los que debo ir a mirar cómo van. Hay que estar fuertes, encerrados y toca tomarlo de otra manera, en familia debemos luchar contra este virus y ojalá podamos contenerlo. Es un problema grave, hay que ser responsables, luchando de la mejor manera y sé que en Medellín las cosas están saliendo bien”, señaló.



Sobre sus entrenamientos desde casa, Andrés expresó que “la disciplina es clave y las metas son importantes. Sin saber qué nos espera ni cuando reinicia el campeonato, todo va de la mano para seguir entrenando. En estos momentos hay un compromiso importante cuando todo esto pueda pasar, entender que hay cosas importantes por jugar”.



Además, “el encierro me tiene reflexionando, soy una persona muy hiperactiva y en la casa siente que hay cosas por hacer. Mi personalidad da para vivir contento y tranquilo, es una locura cuerda y una locura inteligente. Me gusta investigar, jugar juegos de guerra, como todos saben tengo una colección de armas y en estos momentos las tengo bien guardadas en Bogotá”.



Cadavid tocó el tema de los salarios en el equipo y la decisión en bajar las pretensiones económicas en los que ganan más para preservar los sueldos de los que menos ganan. “Para mí es un tema difícil porque hay compañeros que tienen la manera de ganar más y de ganar menos. Medellín hizo bien en los que más ganaran entendieran la situación y que pasando todo esto se va a normalizar y en los que ganan menos, no tocarle el sueldo y que puedan mantener bien a sus familias. Hasta ahora las cosas las están haciendo muy bien”.



Sobre la gente que tiene que salir pese a la cuarentena a trabajar para sobrevivir, el defensa expresó que “es difícil entender que hay personas que viven del día a día y que les toca salir a trabajar para poder comer, a esas personas son las que debemos respaldar porque cuando hay hambre es donde no se pueden controlar las cosas. Conozco muchos así y aliviando el hambre, aporta para que salgamos todos”.



Hablando sobre su sentimiento por Medellín, Cadavid expresó que “es una experiencia inolvidable. Me gustaría seguir en el Medellín, aportando mi experiencia, he entendido muchas cosas que le sirven a las instituciones y esperemos que pueda retirarme acá y pueda seguir en el equipo haciéndolo crecer, sino estaré haciéndole fuerza donde quiera que esté”.



También recordó el título del 2002, dónde lo vivió y sus sensaciones de haber ganado la Copa Colombia 2019 con el equipo del cual es hincha. “En el 2002 estaba en mi casa, vimos el partido donde un vecino y luego de quedar campeón, solo veía pólvora. Ahora que quedé campeón con el equipo fue un orgullo y es un proceso que se ha logrado desde los directivos, pasando por un buen



cuerpo técnico que pueda entender y potenciar a los jugadores, todo se va uniendo y queda como resultado un equipo ganador”.



Cadavid encuentra muy especial cuando Medellín entrena en el estadio Atanasio Girardot. “Entrenar en el Atanasio es algo mágico, estoy en un lugar que es un templo para mí. Es el sitio más sagrado, donde iba a ver jugar a Medellín y he admirado jugadores diferentes en cualquier posición, veía el estadio como un sitio donde solo iban personas privilegiadas, y cuando voy a entrenar es algo mágico. Luego me iba a oriental y me siento en el mismo lugar donde compartía con mi papá”.



Finalmente, habló de la relación que tiene con sus compañeros de equipos y la amistad que se ha ido desarrollando conforme pasa el tiempo. “Siempre me van a ver defendiendo a mis compañeros, la experiencia me da hasta dónde puedo subirme. Hemos formado una gran familia, van a ser mis hermanos en el terreno de juego y siempre les he dicho que los jóvenes sienten cabeza y los más experimentados ser responsables. Nunca he llegado a un club a hacer amigos, es algo que se va conformando a medida que se van logrando las cosas”.



