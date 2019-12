Presidente de Nacional habló sobre la llegada y salida de jugadores

Atlético Nacional sigue trabajando, pensando en conformar una nómina competitiva de cara al 2020. El presidente Juan David Pérez se refirió sobre las llegadas y salidas de jugadores que se puedan dar en los próximos días.



“Lo único que tenemos cierto es la salida de Hernán Barcos y Alexis Henríquez, sobre Pablo Ceppelini que termina contrato con nosotros este 31 de diciembre, estamos finiquitando detalles con Danubio para hacer el uso de la opción de compra. A partir todo lo que haya es especulación”, remarcó el señor Pérez.

Sobre los rumores que hay sobre la salida de jugadores como Daniel Bocanegra, Juan Carlos Osorio o Patricio Cucchi, el presidente ‘verdolaga’ señaló que “hay muchas especulaciones, es muy difícil referirme a algo que salga en redes sociales. Con Juan Carlos Osorio hemos hablado y no nos ha manifestado que ni Patricio Cucchi ni Pablo Ceppelini no vayan a ser tenido en cuenta. Queremos mantener una plantilla competitiva, creemos que después del domingo, se puedan ir agilizando el movimiento del mercado”.



“Hace un par de meses renovamos a Daniel Bocanegra, él tiene contrato hasta el 30 de junio y no nos han llegado nada concreto por el jugador. Desde Perú, Víctor Marulanda habló con nosotros, pero no hubo ningún ofrecimiento”, agregó.



En cuanto al diseño de la nómina, Pérez explicó que “estamos trabajando con la plantilla profesional, jugadores que regresaron del Real San Andrés, algunos sub 20 que no viajaron a Brasil (Torneo Ipiranga). Seguimos en conversaciones permanentes con el cuerpo técnico, para ir buscando la llegada de jugadores. Esperamos dar noticias en los próximos días”.

Además, “estamos buscando reforzar la línea delantera, principalmente un centro delantero, dos extremos, un central por izquierda, queremos arrancar la pretemporada con la nómina completa”.



En cuanto a la posibilidad de que se vayan los jugadores extranjeros y que Nacional juegue con ‘puros criollos’, Juan David Pérez aseguró que “Atlético Nacional no tiene como política de solo tener jugadores colombianos. El mercado internacional brinda la posibilidad de conseguir jugadores, que en el mercado local se hace muy difícil conseguir”.



Otro rumor que aclaró el señor Pérez fue el posible regreso de Nicolás Hernández, quien milita actualmente en Independiente Santa Fe. “Nicolás Hernández tiene contrato hasta junio del próximo año. El préstamo no se ha vencido. No ha sido tenido en cuenta para traerlo antes de ese tiempo”.



Finalmente, habló sobre Diego Braghieri y Fernando Monetti, jugadores del registro del club que aún no tiene claro su futuro. “Diego Braghieri tiene la opción de compra con el club Xolos. Hasta el momento, no hemos recibido llamadas, ni correos por parte de ellos. Nacional es un equipo que cumple a cabalidad sus obligaciones, y en la medida que vaya llegando, se van tomando determinaciones. Sobre Fernando Monetti, seguimos trabajando para buscarle un equipo donde pueda jugar el año entrante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín