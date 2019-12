Jugadora le reclamó a figuras por hacer silencio en problemas sociales

En la premiación del Balón de Oro, Megan Rapinoe, quien ganó el premio de la mejor futbolista, criticó fuertemente e hizo un reclamo a las grandes figuras del fútbol por hacer silencio en los problemas sociales.



"Este Balón de Oro me recompensa por ambas partes. Por un lado, soy muy buena futbolista. Por el otro, la gente entiende que actúo para encontrar soluciones a los problemas de nuestra sociedad. La idea es capacitar a otros para que hablen en voz alta", dijo en 'France Football'.

Por otro lado, citó a grandes jugadores como Cristiano y Messi por no intervenir en los problemas del mundo. Las palabras de la estadounidense le dio la vuelta al mundo.



"Quiero gritar: ‘Cristiano, Messi, Ibrahimovic, ¡ayúdenme!’ Estas grandes estrellas no participan en nada cuando hay tantos problemas en el fútbol masculino. ¿Tienen miedo de perderlo todo? Lo creen, pero no es verdad. ¿Quién sacaría a Cristiano o Messi del mundo del fútbol por una declaración contra el racismo o el sexismo?", finalizó.