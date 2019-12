'Carlos Queiroz le dijo a James Rodríguez que dejara el Real Madrid'

James Rodríguez se sigue recuperando de su lesión y se mantiene a punto para volver a las canchas con el Real Madrid, equipo con el que no ha tenido muchos minutos.



La historia era repetida y se volvió a dar. Zinedine Zidane, entrenador, no cuenta con él y no tiene mucho protagonismo, tema que también contó Carlos Antonio Vélez, periodista, sobre un pedido que le hizo Carlos Queiroz.

El entrenador de la Selección Colombia le habría pedido al '10' que saliera del club y que se fuera a un equipo en el que sí jugara, pues en el blanco no tenía muchos minutos.



"Queiroz llamó a James cuando estaba en el tema de arreglar contratos y posibilidades de equipo a decirle 'váyase del Madrid. Yo necesito que usted se vaya, consiga el equipo que sea. Necesito que juegue", dijo en su programa 'Palabras Mayores'.



Por otro lado, el colombiano habría tenido interés por parte de varios equipos de la Serie A y de la Premier: Inter de Milán, Arsenal, Man. United, entre otros.