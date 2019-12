Empieza el éxodo de los importantes para Osorio: extranjero se va

Atlético Nacional sigue dando noticias de cara al 2020. Uno de los jugadores que tenían contrato hasta diciembre y del que no se sabía si iba a continuar era Hernán Barcos. El argentino que marcó 15 goles en el año, se despidió de la afición 'verdolaga' este domingo, a través de su cuenta de Instagram.

"Hoy vengo a despedirme de nuestra nación verdolaga.Agradecerles a cada uno de los que hacen parte de Atlético Nacional ya que me brindaron todo, desde el primer día, hasta el último. Club de primer nivel y el más grande de Colombia. Gratitud de vestir esta camiseta. Me voy tranquilo y feliz de poder hacer parte de esta institución y triste por no poder haber ganado títulos este año. Merecíamos más pero así es el fútbol", indicó el futbolista, quien tiene una oferta muy importante del fútbol chino.

Finalizando su 'post', agradeció el apoyo de los hinchas y le deseó lo mejor al conjunto antioqueño, quien se dio el gusto

de tenerlo en sus filas tras varios intentos fallidos de contratarlo años atrás. "Gracias a cada uno de nuestros hinchas

por su respeto, admiración y críticas. Que en el 2020 se cumplan todos los objetivos trazados y lo mejor siempre para

este querido club. ¡Muchas gracias verdolagas! Hasta siempre".



Barcos jugó 51 partidos en este 2019 y participó en todas las competencias que estuvo Nacional: Copa Libertadores, Suramericana, Copa Colombia y la Liga II-2019.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín