La frase de un entrenador que puede superar la de Francisco Maturana

Francisco Maturana es uno de los entrenadores más importantes en el crecimiento del fútbol colombiano. El chocoano es el primer técnico colombiano que ganó una Copa Libertadores, con Nacional en 1989, y que llevó a la Selección Colombia a un Mundial, en 1990. Además, es responsable de la evolución técnica de muchos futbolistas y del cambio de su mentalidad para ser más profesionales.

Sin embargo, ‘Pacho’ es también uno de los técnicos discutidos en el país. Su filosofía, su manera de expresarse, su estancamiento en cuestión de resultados, a pesar de ser el único que ganó un título con la Tricolor -Copa América 2001-, lo han condenado y no es del gusto de muchos futboleros.



En medio de su verso, Maturana tiene como sello una frase que por años ha provocado burlas de los aficionados. “Perder es ganar un poco”, fueron las palabras que marcaron la carrera de ‘Pacho’ y que hasta la fecha tienen recordación y no precisamente por la sabiduría de las mismas, si no por el ‘bullyng’ que han sufrido.



Ahora parece que le salió competencia a la polémica frase. En Argentina, un entrenador se volvió viral en redes sociales por sus palabras, que tienen sentido pero son muy obvias. Curiosamente se trata del técnico de Estudiantes de La Plata, equipo que es rival de Gimnasia y Esgrima, el cual alguna fue dirigido por Maturana.



Gabriel Milito sorprendió con su análisis después del empate de Estudiantes 1-1 con Atlético Tucumán. Su frase sobre el empate ha generado todo tipo de cometarios en Argentina.