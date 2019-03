El clásico capitalino que fue aplazado en la fecha 10 de la Liga I-2019 se jugará este jueves 28 de marzo a las 8:00 p.m. El encuentro volvería a tener tribunas mezcladas, donde estarán hinchas de ambos equipos con sus camisetas alusivas. Occidental y Lateral Norte (familiar) son las graderías que contarían con ambos aficionados.

El buen comportamiento que hubo en el 'Torneo Fox' de inicio de año dio pie para que Millonarios y la alcaldía de Bogotá accedieran a que en Occidental y Lateral Norte(familiar) haya hinchada de ambos equipos.



Además, los aficionados de Santa Fe podrán estar en Oriental Sur, ya que en este caso ofician como visitantes debido al fixture de la Liga.

Para el clásico:

La tribuna occidental será mixta para las dos hinchadas, los cuales pueden ingresar con sus respectivas camisetas del equipo.

La tribuna lateral norte será familiar mixta.

La hinchada de Santa Fe en oriental será ubicada en oriental sur. — ComunidadSantafereña (@comusantaferena) 22 de marzo de 2019

En el papel, el favorito es Millonarios, que deberá jugar este fin de semana contra Pasto y es líder del torneo. Por su parte, Santa Fe no pasa por un buen momento, no ha podido ganar su primer partido en la Liga, está en el puesto 19 y jugará contra Once Caldas esta jornada.