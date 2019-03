Jornada positiva para los visitantes en tercera fecha de Copa Colombia

La Copa Colombia sigue su camino y ya son tres las fechas en juego en una ronda en donde se buscan los equipos que disputarán los octavos de final. Una jornada que contó con nueve encuentros, en los cuales América y Millonarios siguen con puntaje perfecto, mientras que los demás grupos aún tienen mucho en juego.



Grupo A: Leones ganó en Montería y se mete en la pelea



Jaguares de Córdoba sigue sin levantar cabeza en la temporada y la Copa no ha sido la excepción. El estadio Jaraguay fue escenario de una nueva caída del equipo de Montería, en esta ocasión, fue por marcador de 3 - 1 contra Leones, un resultado que los ubica en la parte baja del grupo A y que deja a los 'felinos' con buenas opciones de llegar a octavos de final tras sumas cuatro unidades.



Wílmar Cruz (15 PT) rompió la paridad e hizo premio al trabajo en ataque que realizaban los antioqueños en el encuentro, pero la reacción local no se hizo esperar y Fabio Castillo (30 PT), por la vía de la pena máxima, recuperó la igualdad. Pero dicha paridad no pudo levantar el fútbol de Jaguares, su falta de ideas y de contundencia en el ataque poco daño le hizo a la visita, quien fue más práctico en la cancha y, por intermedio de Nelson Villamil (6 ST) y Duvier Mosquera (46 ST), ratificó una victoria que venían trabajando desde los instantes iniciales.



El otro duelo del grupo, entre Envigado y Pereira, se disputará este jueves en la cancha del estadio Polideportivo Sur, a partir de las 3 de la tarde.

Grupo B: Patriotas y Santa Fe toman la delantera en su zona



Patriotas viajó a la capital y superó con autoridad 3 - 0 a Bogotá en la cancha del estadio Metropolitano de Techo, una victoria que le permite a los de Tunja mantenerse en la lucha con Santa Fe por el liderato de la zona. Aunque las cosas no van bien en la Liga, los boyacenses dan la pelea en la Copa y no se resignan a soñar con meterse en la próxima ronda.



Diego Gómez (15 PT y 23 ST) fue la figura del encuentro tras ser el encargado de hacer dos, de los tres tantos, que le dieron a Patriotas un triunfo que revitaliza. Al volante lo acompañó Maicol Medina (39 PT), quien ayudó a ratificar un resultado que no presenta discusión por lo visto en la cancha y por la superioridad que demostró durante los 90 minutos de acción.



Mientras que en el otro duelo de la zona, Santa Fe y Boyacá Chicó empataron 2 - 2 en juego que se disputó en el estadio La Independencia y representó el segundo empate consecutivo para los capitalinos en la Copa.

Grupo C: Millonarios lidera con puntaje ideal

Millonarios venció 2 - 1 a Llaneros en el estadio Manuel Calle Lombana y se afianzó en el liderato con 9 puntos, mientras que el duelo entre Fortaleza y Tigres está programado para este jueves, a las 2:30 de la tarde en el estadio Municipal de Cota.

Grupo D: Bucaramanga ganó se benefició del empate de Cúcuta

Atlético Bucaramanga tuvo su desquite tras su mal inicio de Copa y superó con autoridad 4 - 1 a Valledupar en el Alfonso López. Alejandro Bernal (19 PT) y Johan Caballero (34 PT) le dieron la ventaja a los 'leopardos' en un primer tiempo que dominaron con autoridad ante un rival que no ofreció mucha resistencia en defensa.



Para el segundo tiempo, poco cambiaron las cosas en el encuentro, ya que los dueños de casa mantuvieron el control y fueron efectivos en la definición. Muestra de ello, fueron los tantos de Roque Caballero (11 ST) y de Sergio Romero (20 ST), quienes ampliaron las distancias en el marcador y ante un rival con pocas variantes en su fútbol, decisión que tan sólo le alcanzó para el descuento de Junior Buelvas (31 ST).



Suerte diferente tuvo Cúcuta Deportivo, ya que igualó 1 - 1 con Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata, un resultado que no le permite distanciarse en el primer lugar y le da vida a los cuatro integrantes del grupo. Harrison Canchimbo (13 PT) le dio la ventaja a los 'motilones', pero poco duró su alegría, ya que en los pies de Edwin Torres (19 PT) llegó la paridad y la ilusión de los de Barrancabermeja de seguir en la lucha.

Grupo E: Real Cartagena y U. Magdalena en un mano a mano



Real Cartagena hizo respetar su casa y superó 1 - 0 a Real San Andrés en el Jaime Morón de la 'ciudad amurallada'. Henry Castillo (35 ST) 65fue el encargado de hacer el tanto que logró desequilibrar un juego bastante parejo y que le generó más problemas de los esperados para los auriverdes. Una victoria ajustada, pero suficiente para sumar seis unidades y ubicarse en la parte alta de la zona.



Misma situación afrontó el Unión Magdalena, que venció también por la mínima diferencia (1 - 0) a Barranquilla en el estadio Romelio Martínez. Un penal decretado por el juez central, en los últimos instantes del duelo, le permitió a Juan Carlos Pereira (48 ST) otorgarle una victoria a su equipo y llegar también a seis puntos en la tabla. Dicha jugada despertó los reclamos por parte de los dueños de casa, quienes siguen sin celebrar en lo que va de la presente Copa.

Grupo F: Pasto recupera terreno en la Copa



Mientras América espera su partido contra Atlético, duelo que se disputará este jueves a las 7:30 de la noche, Pasto se puso al día y superó a Universitario de Popayán por marcador de 3 - 2 en la cancha del estadio Ciro López. Con esta victoria, los nariñenses alcanzaron la cifra de los seis puntos e igualan la marca de los 'escarlatas'.



Gustavo Britos (32 PT) y Adrián Estacio (37 PT y 21 ST) fueron los encargados de darle a los pastusos una importante victoria que los mantiene en la lucha por los octavos de final. Aunque los caucanos buscaron el descuento y mantuvieron la ilusión de igualar las cifras, no les alcanzó y se quedan en el fondo del grupo con tan sólo un punto.



César Dussan

Especial para FUTBOLRED