Millonarios, por un triunfo revitalizante contra un Medellín en alza

Millonarios afronta un nuevo partido en condición de local este domingo, cuando a las 5:30 p.m. el balón ruede en el estadio El Campín para el encuentro contra Medellín.

El conjunto embajador llega a este partido en un momento no tan bueno. El embajador completó cuatro partidos seguidos sin ganar y sus resultados contra los históricos del fútbol colombiano no es bueno.



“La razón es de rotar, de darle ritmo a algunos jugadores. Llegará el momento para Rambal. En Millonarios se rotan posiciones por recuperación y descanso. Llevo haciendo esta rotación siempre y el aspecto fisiológico se analiza siempre”, dijo Jorge Luis Pinto.



Entre esa filosofía se plantearían algunos cambios para el partido contra Medellín, aunque no hay muchas variantes ofensivas por lesión. Se espera la incorporación de Omar Bertel por Felipe Banguero y un posible regreso de Rambal en el lugar de Matías de los Santos. Juan David Pérez y Roberto Ovelar estarían ausentes por sus lesiones.



#DecálogoEmbajador



- Respetar al equipo e hincha rival.

- Respetar el puesto en el estadio.

- No arrojar objetos a la cancha.

- No abandonar el estadio hasta el pitazo final.

-No dañar el escenario deportivo, es nuestra casa.



🏟🔵⚪️ #Volveremos pic.twitter.com/L88ARSYnPv — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 30 de marzo de 2019

Medellín recuperó camino en las últimas jornadas...

Luego del partido en la ‘frontera’, Medellín viajó a Bogotá para afrontar su segundo juego consecutivo fuera de casa. La principal novedad en el ‘equipo del pueblo’ es la presencia de Andrés Ricaurte, quien pagó las dos semanas de sanción a las que había sufrido, tras aquel incidente frente a Independiente Santa Fe, por simular una falta dentro del área.



Con el ex Huila, el ‘poderoso’ tendrá más control y salida desde la media cancha, podrá encontrar a otro socio Germán Cano, quien buscará su gol 100 con la camiseta ‘roja’. Leonardo Castro y Diego Herazo serán los extremos que acompañen a Cano. Por su parte, Jesús David Murillo continuará jugando, pese a ser suspendido. El central pude jugar sancionado debido a la convocatoria al microciclo de la Selección Colombia Sub 20 de Bryan Castrillón.



Otro jugador que mantiene su posición de lateral izquierdo es Luis Tipton, sobre su función y la manera en colaborarle a los delanteros con centros, indicó que “he venido trabajando, afinando puntería. Estoy maduro y quiero dar lo mejor en cada oportunidad que tengo, valoro mi trabajo, estamos concentrados para ir a Bogotá por la victoria”.



Además de Héctor Urrego, Diego Arias llegó a su cuarta tarjeta amarilla, por lo que deberá estar concentrado para no evitar sorpresas ni amonestaciones. “Cada partido es una nueva oportunidad, esperemos seguir subiendo para llegar al grupo de los ocho y podernos mantener”, resaltó Arias.

En cuanto al historial por Liga, se han enfrentado en 215 ocasiones, Millonarios ganó 86 frente a 64 de Medellín y 65 empates. 346 goles azules frente a 274 rojos.



Un dato positivo para el ‘poderoso’ en El Campín frente a Millonarios, no pierde desde el 21 de noviembre de 2016, en aquella ocasión, cayó 3-1 con goles de Óscar Barreto, Andrés Escobar y Ayron del Valle, el ‘rojo’ descontó a través de Mauricio Cortés. De aquella vez, pasaron dos partidos, donde ganó el visitante 1-2 y 0-1 respectivamente.



Alineaciones probables



Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Alex Rambal (Matías de los Santos), Luis Payares, Omar Bertel; Felipe Jaramillo, César Carrillo; Elíser Quiñones, Cristian Marrugo, Mackallister Silva; Fabián González Lasso.

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Medellín: David González; Elvis Perlaza, Héctor Urrego, Jesús Murillo, Luis Tipton; William Parra, Diego Arias, Andrés Ricaurte; Leonardo Castro, Diego Herazo, Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Hora: 5:30 p.m.



Estadio: El Campín.



Árbitro: Éder Vergara



TV: Win Sports.



Redacción FUTBOLRED Bogotá

Y Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín