El día que Ciciliano fue el héroe de Millonarios contra el Medellín

A propósito del partido entre Millonarios y Medellín, que jugará este domingo en el estadio El Campín, por la fecha 12 de la Liga I-2019, echamos un vistazo a lo que pasó el 19 de noviembre del 2006. Ese día el azul, dirigido por Juan Carlos Osorio, recibió al 'poderoso' por la primera fecha de los cuadrangulares. El local ganaba 1-0 y sobre el final del encuentro se le complicaron las cosas porque se quedó sin arqueros. Y allí fue cuando apareció Ciciliano y se vistió de héroe en un partido que los hinchas azules recordarán siempre.

Millonarios ganaba desde los 38 minutos del primer tiempo con un gol del defensor central Luis Alberto Asprilla. El partido pudo tener un marcador más amplio a favor de los azules, pero ese día el goleador Orlando Ballesteros falló varias ocasiones claras frente al portero Brayan López.



Hasta que llegó el último cuarto de hora y el partido enloqueció. El portero azul, Juan Carlos Henao tuvo que ser sustituido en el minuto 74 tras sufrir fuertes calambres en ambas piernas. En su reemplazo ingresó José Fernando Cuadrado, quien tres minutos más tarde fue amonestado por pérdida de tiempo.



En el minuto 83 Cuadrado se resbaló al hacer un saque, le regaló la pelota al Medellín y tuvo que frenar en el área a César Valoyes. El árbitro Alberto Duque lo expulsó y sancionó penalti. El cuadro azul no tenía más porteros y así lo tuviera, ya había agotado sus cambios. Así que Ciciliano le puso el pecho a la brisa, se puso un buzo de portero azul celeste y se paró en la raya del arco sur del estadio El Campín.

Ricardo Ciciliano se vistió de héroe en aquel partido contra el Medellín. Foto: ARCHIVO CEET

Faltaban cinco minutos para cumplirse el tiempo reglamentario y Jaime Castrillón fue el encargado de patear por el DIM. Y allí Ciciliano voló hacia su derecha y desvió el remate. El estadio enloqueció. Millonarios ganó 1-0.

El momento en el que todos corren a abrazar a Ciciliano y Castrillón se toma la cabeza. Foto: ARCHIVO CEET



Lo que dijo Ciciliano al final del partido

“Fue algo del otro mundo. No esperaba taparlo, pero así son las cosas de Dios: mi abuelo falleció ayer (sábado) y creo que él me ayudó para tapar el penalti de Jaime Castrillón”, dijo Ciciliano ese día al finalizar el partido. “Yo no soy arquero, pero siempre me ha gustado trabajar con ellos y meterme al arco. Ahora sirvió”, agregó.