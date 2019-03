Autuori palpita el partido contra Millonarios: 'Espero un espectáculo'

Tras la eliminación de la Copa Libertadores 2019, Atlético Nacional ha contado con varios días de preparación para llegar en óptimas condiciones a Bogotá, donde se medirá frente a Millonarios para qué está hecho en esta Liga I-2019. Previo a este duelo, el más importante de la novena fecha, el técnico Paulo Autuori analizó lo que viene en un partido donde espera regresar al triunfo y volver a meterse en el grupo de los ocho.

“Espero un buen espectáculo contra un equipo muy fuerte como Millonarios, dirigido por un gran técnico como (Jorge Luis) Pinto, espero que podamos ganar”, expresó Autuori que volverá a Bogotá tras un opaco desempeño en enero cuando disputó el Torneo Fox.



Analizando este partido, el cual es tomado como uno de los nuevos clásicos en el fútbol colombiano, el brasileño indicó que “en todas partes del Mundo hay clásicos, este será uno más, espero que ambos equipos hagan un buen espectáculo y que ganen los hinchas. Nosotros vamos a buscar la victoria y mantener el nivel que estamos consiguiendo en cada partido”.



Aunque la eliminación de la Libertadores quedó atrás, para Autuori es una ‘espina’ que se le quedó clavada, no solo porque Nacional mostró el nivel de juego que quería, pero lo que más le duele fue aquel partido en Asunción, clave en el primer fracaso verde de la temporada.



“Es paradójicamente que mostrando buen fútbol estemos eliminados de la Copa Libertadores, pero para nosotros el partido perdido en Asunción fue determinante. No podemos sufrir de esa manera, pagamos un precio alto y ahora debemos pensar en la Liga, ser competitivos y no elegir partidos. Queremos sacar provecho de cada partido para ir mejorando”.



Sin embargo, el DT no se quedó ahí y ahora piensa en la Liga donde tiene pendiente dos partidos y deberá mostrar un gran nivel si quiere recuperar ese terreno que perdió por prestarle atención al certamen continental. “El ambiente es muy bueno en el grupo, saben que están jugando bien y que deben ir subiendo el nivel”, apuntó.



Sobre darle más minutos a los jugadores juveniles, Autuori no lo descarta, aunque con menos cantidad con respecto a aquel partido en Neiva o en Santa Marta. “Las oportunidades no dependen de los momentos, las circunstancias y los entrenamientos abrirán las posibilidades para que le demos minutos a los jugadores jóvenes. En aquel momento estábamos en dos torneos y no podíamos arriesgar a los jugadores. Todos hacen parte del grupo y la idea es mantener un nivel de juego sin importar quién juegue”.



En cuanto al rival, sabe que Millonarios los tienen bien estudiados, como ellos al conjunto ‘albiazul’. Sin embargo, para el entrenador “todo se define en la cancha, en el foco en el partido, cómo se pueda jugar. Nosotros como entrenadores tenemos un rol, pero lo más importante en el fútbol son los jugadores, los hinchas”.



Además, “me encanta el entrenamiento porque cada vez es menos y cada vez que tengamos la opción, lo haremos con intensidad. El entrenamiento hace el partido”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín