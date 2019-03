'Si debíamos perder, era por un solo gol, no por dos': Suárez

Junior de Barranquilla perdió su primer partido de fase de grupos contra Palmeiras, por 0-2. El conjunto tiburón no ha podido mostrar internacionalmente, su buen juego en Liga. Luis Fernando Suárez, a pesar de la derrota, comentó que el cuadro barranquillero se demoró en ‘despertar’.

“No tuvimos mucha postura y nos llegó el gol, cuando cogimos el balón tuvimos más dominio aun sin llegar mucho al área rival. Estábamos mal posicionados en la mitad del campo, Cantillo quedó jugando de volante central y Matías estaba por izquierda”, dijo Suárez.



También el entrenador colombiano se refirió al tema del blooper que tuvo el club tras una sustitución.



“El cuarto árbitro le dijo que saliera a Sambueza, el cuarto árbitro fue el que hizo el cambio. No sé si en realidad, por lo que alguien diga, ya el juez puede decidir para hacer el cambio. Poco nos cambió lo que nosotros queríamos, pero eso no es disculpa”, comentó el DT.



Finalmente, Suárez no fue preciso y, a pesar del mal cambio, Junior no cambió la mentalidad de juego.



“En el entretiempo la idea era tener el balón, dominamos mucho más pero no llegó el gol. Si debíamos perder era por un solo gol, no por dos, pero son situaciones de juego que tendremos que mejorar”, finalizó.