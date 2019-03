Amargo debut para Junior en Libertadores: perdió 0-2 con Palmeiras

Junior de Barranquilla tuvo un difícil debut en su casa tras perder por 0-2 contra Palmeiras, en el primer partido de fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto tiburón comparte grupo con Melgar y San Lorenzo, quedando último, hasta el momento, de la tabla de posiciones. Gustavo Scarpa y Rocha fueron los autores de los goles y, además, Teófilo Gutiérrez salió expulsado del encuentro. Miguel Borja jugó los 90 y puso una asistencia.

El juego empezó con un primer tiempo silencioso, aunque estuvo el primer tanto del encuentro. Solamente hubo tres llegadas de peligro, con una eficiencia del 100%, pues solo una fue para los brasileños.



Temprano, al minuto 14, Dudu habilitó a Scarpa, para que vencieran al guardameta Sebastián Viera, poniendo el primer y único gol de la primera mitad. Cinco minutos después, el mismo Viera, tuvo un tiro libre que iba al ángulo, pero Weverton, arquero rival, voló para sacar el balón.



Luis Díaz también tuvo la oportunidad, pero el esférico pasó rosando el palo izquierdo del brasileño, que mantenía en cero su pórtico, en Barranquilla.



La segunda mitad tuvo de todo, desde un cambio mal realizado por error del árbitro, hasta una expulsión. Todo al revés le salió a Junior, dirigido por Luis Fernando Suárez.



El delegado entregó una papeleta para que entrara Freddy Hinestroza y saliera Enrique Serje. Sin embargo, el problema empezó cuando el cuarto juez hiciera el cambio, pues puso que salía el número 25, Fabián Sambueza, quien no era. El argentino salió tranquilamente del partido e ingresó Hinestroza, percatándose que él no era el cambio, pero no se pudo hacer nada por el posible error del árbitro y Sambueza fue el jugador que tuvo que salir del partido.



Matías Fernández y Luis Díaz eran los jugadores que llegaban con peligro al arco de Palmeiras, que no daba muchos espacios y respondía bien los ataques barranquilleros. Miguel Borja, quien jugó los 90, tuvo una inmejorable opción para liquidar el partido, pero no pudo definir ante Viera.



Al minuto 76, Teófilo recibió la segunda amarilla y se fue expulsado del encuentro, dejando con 10 a su equipo y sin opción para jugar el siguiente partido difícil del grupo, contra San Lorenzo.



Al 92, Borja aprovechó un contragolpe y dejó solo a Marcos Rocha, defensa, que picó el balón para sentenciar la victoria contra los tiburones.



Sin más, Miguel Borja y Palmeiras se llevaron tres puntos valiosos contra Junior en Barranquilla, quedando como líderes del grupo F.