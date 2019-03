Blopper en sustitución de Junior: salió el jugador que no era

Luis Fernando Suárez tuvo un fuerte problema con el cuarto árbitro a los 68 minutos del partido, pues tuvo que salir un jugador que no tenía que hacer la modificación. Héctor Báez, encargado, entregó la papeleta con el número 25, pero el que debía cambiar era el 28.

El delegado entregó una papeleta para que entrara Freddy Hinestroza y saliera Enrique Serje. Sin embargo, el problema empezó cuando el cuarto juez hiciera el cambio, pues puso que salía el número 25, Fabián Sambueza, quien no era. El argentino salió tranquilamente del partido e ingresó Hinestroza, percatándose que él no era el cambio, pero no se pudo hacer nada por el posible error del árbitro y Sambueza fue el jugador que tuvo que salir del partido.

¿Error del árbitro o del delegado? En la imagen se ve que los directivos de Junior le mostraban al cuarto juez la papeleta, diciéndole que él cometió el error que le hizo perder un cambio al conjunto tiburón.



Al minuto 71, Suárez tuvo que volver a realizar otro cambio y sacó, esta vez, a Serje, quien inicialmente era el jugador a salir.