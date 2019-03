Ovelar y Chilavert se enfrentan en redes por la situación en Paraguay

Más allá de ser futbolistas, son seres humanos y ciudadanos. Por eso, este miércoles Roberto Ovelar y José Luis Chilavert se enfrascaron en una discusión en Twitter por la situación social que se vive en Paraguay.



El goleador de Millonarios publicó en Twitter su opinión por una situación que se presentó en las últimas horas en la ciudad de Luque, en la hubo un desalojo de un predio que dejó 40 detenidos por enfrentamientos con la policía.



El ‘Búfalo’ criticó: “Se necesita más política social y menos política criminal. La pobreza no se arregla con la policía”.



Y Chilavert, que es acucioso en la crítica a los políticos de su país le respondió al atacante embajador. “Es fácil hacer ejemplo con el bolsillo ajeno. La gente no tiene porqué invadir propiedad privada, hay que enseñarles a trabajar y no que le regalen las tierras. Populismo barato, no en Paraguay”.



Y parece que a Ovelar no le gustó nada el trino del histórico arquero paraguayo, mundialista en 1998 y 2002, así que le respondió con fuerza, acusando a ‘Chila’ de “buscar protagonismo” y lo sentenció con una fuerte frase: “Escondiéndose bajo el árbol que más de sombra, cualquiera es político”.