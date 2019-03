‘Debemos volver a ganar y a mostrar un buen nivel’: Octavio Zambrano

La victoria conseguida frente a Rionegro motiva a Medellín para seguir trabajando, con la idea clara de obtener tres puntos más. Sin embargo, esta vez, el poderoso jugará en el Atanasio, con su gente, frente a un necesitado Santa Fe que no viene en un buen momento, pero que ha sido un duro rival cada vez que visita al ‘rojo’ de la montaña.



Con base en ello, Octavio Zambrano, D.T. del equipo antioqueño aseguró: “Todavía nos falta para llegar a lo que se puede lograr con el rendimiento del equipo. Debemos seguir trabajando”.

Zambrano, también se refirió al tiempo que han tenido para la preparación de este partido: “nos ha caído bien porque hemos podido asimilar y consolidar conceptos defensivos y ofensivos, sin tener que pensar una competencia inmediata, es importante aplicar el descanso siempre y cuando haya un buen trabajo”.



Aunque no tuvo un buen arranque, en el DIM no decae el ánimo. La Libertadores quedó atrás y ahora queda pensar en lo que viene en la Liga, con un partido pendiente: “Lo que teníamos planeado no se dio, pero a estas alturas no vale la pena, estamos en otros objetivos”, apuntó el estratega ecuatoriano.



Y sobre las variantes que se puedan dar en el equipo titular, no dio muchos indicios: “hoy por hoy el equipo tiene que mantener el nivel logrado en Rionegro, acorde con lo que es el Medellín, la idea se mantiene, aunque no con el mismo vértigo del semestre anterior”.



Finalmente, se refirió a lo que tienen que hacer en el Atanasio: “hay que hacer valer nuestra localía, la afición que nos apoya marca una gran diferencia. Es una de las razones por las cuales hemos mantenido un largo invicto. Es una, no todas, debemos volver a ganar y a mostrar un buen nivel, hay que cumplir ese objetivo”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín