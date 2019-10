Más que el orgullo: lo que se juega Millonarios contra Santa Fe

Millonarios llega este miércoles al clásico bogotano contra Santa Fe (8:15 p.m.), de la fecha 19 de la Liga II-2019, fuera de los ocho primeros de la tabla de posiciones, algo que solo pasó terminada la primera jornada, y donde se mantuvo de la segunda a la decimoctava jornada del campeonato.

Es por eso que, a falta de dos partidos en el ‘todos contra todos’, se hace necesaria y obligatoria la victoria sobre los cardenales, pues de lo contrario el cuadro albiazul se alejaría de la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares.

Así que el clásico en mucho más que tres puntos para Millonarios, mucho más que el orgullo de la ciudad; esta vez la victoria se hace vital para continuar en pie de lucha por el título, por quedarse con un cupo a torneos internacionales a través de la reclasificación, y de paso para dañarle el buen momento que vive Santa Fe, que ya lo superó en la tabla de posiciones y llega al derbi con más chances de clasificar.



Estas son las cosas que se juega Millonarios en este clásico contra Santa Fe:



* Volver a los ocho

Si Millonarios no gana, llegará a la última fecha fuera de los ocho. Actualmente ocupa la décima casilla y si suma un solo punto no podrá ingresar al selecto grupo. Además llegaría con la diferencia de gol negativa que lo acompaña (-1).



* Ganarle nuevamente a su rival de patio

Ya son seis clásicos en los que Millonarios no gana. El último triunfo se dio en la final de ida de la Liga I-2017, luego se dieron tres empates y tres triunfos de Santa Fe. El hincha exige volver a saborear las mieles de la victoria frente al eterno rival de patio.



* Evitar la sonrisa albirroja

Millonarios no quiere que Santa Fe se clasifique en el clásico y los deje casi eliminados. El honor está en juego y no se quiere en la afición azul que el cardenal termine mejor en la tabla después de ser colero en las primeras jornadas.



* El récord de Otoniel Quintana

El arquero con más minutos sin recibir gol fue el histórico portero de Millonarios en 1971. Fueron 1.024 minutos, que lo mantienen como el imbatible que no ha sido superado. Pero Leandro Castellanos, portero de Santa Fe, lleva 906 y amenaza con superar a Otoniel Quintana. Así que la misión de Millonarios es anotar gol para acabar con la ilusión del guardameta albirrojo.