Motivación pre-clásico: el día que el azul cortó un largo invicto rojo

Este miércoles Millonarios enfrentará al Independiente Santa Fe en la fecha 19 de la Liga II-2019, un duelo que es vital para las aspiraciones de ambos equipos. El cuadro azul llega en medio de una crisis de resultados y buscará acabar con el invicto de 10 fechas del cuadro ‘cardenal’, una hazaña que ya había logrado poco más de seis años. El 29 de junio del 2013 la situación era, en parte, similar a la que se vive hoy: es decir, con un cuadro rojo más fuerte y claro favorito y un azul lleno de dudas, luego de tres jornadas sin ganar. Fredy Montero fue la figura azul aquella noche.

Fue el clásico 273 de liga, el sábado 29 de junio del 2013, en el que Millonarios hizo las veces de local, en la fecha 5 de los cuadrangulares.



Los equipos capitalinos coincidieron en el Grupo A: el conjunto albiazul, dirigido por Hernán Torres, que venía de ser campeón el semestre anterior, tuvo un flojo rendimiento en esa fase y luego de cuatro fechas solo tenía cuatro puntos y estaba a seis del ‘cardenal’ que llegaba como líder con 10 unidades, con un invicto de 10 fechas (seis victorias y cuatro empates).

Así registró EL TIEMPO la victoria de Millonarios en el clásico del 29 de junio del 2013. Foto: ARCHIVO CEET



Todo pintaba para que el Santa Fe, dirigido por Wilson Gutiérrez se clasificara a la final de forma anticipada, pues con 13 puntos, se haría inalcanzable pues el Cali, tenía seis puntos y no le alcanzaría aunque ganara los dos encuentros.



Y pintaba tan bien para el rojo, que a los 57 segundos de juego ya ganaba 0-1 tras una gran jugada colectiva que selló de cabeza el uruguayo Julián Lalinde.



Sin embargo, Millonarios no se descompuso y en la segunda parte tomó el control del juego, especialmente después de la expulsión del delantero Cristian Martínez Borja, del cuadro rojo. De inmediato Torres sacó a Jhonny Ramírez y metió a Fredy Montero a los 62 minutos y el cambio le dio resultado, pues el delantero barranquillero le dio vuelta al marcador. A los 77 Montero empató el juego con un golazo de tiro libre cerca de la media luna y puso el balón al palo del portero Juan Manuel Leyton, para el 1-1.



Seis minutos después llegó el segundo: desborde de Yúber Asprilla por la derecha, cedió el balón a Otálvaro, que no lo pudo controlar, y le quedó a Montero, quien definió con un globo tras la salida del portero Juan Manuel Leyton, para el 2-1 final con el que se postergó la clasificación de Santa Fe a la final, a la que sí llegó y perdió con el Atlético Nacional.

Otros 3 invictos recientes de Santa Fe que Millonarios cortó en un clásico





22 de febrero de 2014 – seis fechas invicto

El cuadro rojo había arrancado la Liga I-2014 con cinco victorias y un empate en las seis primeras jornadas, con lo que estaba en el primer lugar de la tabla con 16 puntos. El primer clásico se disputó en la fecha 7 y Millonarios se impuso como visitante por 0-1 con gol del capitán Andrés Felipe Cadavid.



6 de abril 2013 - cinco fechas invicto

Santa Fe llegó al clásico de la fecha nueve precedido de cuatro victorias y un empate en las cinco jornadas anteriores. El equipo azul venía de dos jornadas sin ganar (una derrota y un empate). El rojo fue local y Millonarios tomó ventaja con los goles de Wason Rentería (38’) y de Mayer Candelo (55’), dos minutos después Rentería puso el 0-3 parcial y en el minuto 68 Santa Fe descontó a los 68 con gol de Emanuel Molina. Después de ese triunfo, el azul perdió tres partidos seguidos.



29 de julio del 2012 – ocho fechas invicto

Santa Fe venía de coronarse campeón de la Liga I-2012 en la que cerró con un invicto de ocho jornadas (cinco victorias y tres empates). El cuadro rojo tuvo que enfrentar a Millonarios en la primera fecha de la Liga II y allí se dio el triunfo con el que Hernán Torres se estrenó como técnico azul el 29 de julio del 2012. Triunfo contundente por 2-0 con goles de Wason Rentería (12’) y de Humberto Osorio Botello (28’).