‘No es por ser egoísta, pero lo que ha generado el virus me benefició’

En diálogo con ‘El Espectador’, Santiago Montoya habló sobre su recuperación de cara al reinicio del torneo, la cuarentena en medio de la pandemia por el coronavirus y lo que espera en su futuro con Millonarios.



Recordemos que el creativo de 28 años ha sufrido un calvario con las lesiones desde su llegada al elenco capitalino. En septiembre del 2019 fue operado, nuevamente, del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y recién el 23 de abril recibió el alta médica, motivo por el que ya inició su puesta a punto.

Montoya afirmó que durante el proceso de recuperación “fui más serio que en otras oportunidades porque el temor de un fin era grande”. En este orden de ideas, “me cuidé no solo con el ejercicio, sino también con la alimentación y siendo riguroso en las terapias”. Incluso llego a sentir “ansiedad”, debido a la llegada de un DT (Alberto Gamero) que lo conoce desde el Tolima y podría darla la continuidad que necesita.



Manifestó además que su “motivación es diferente ahora” para el regreso al fútbol: “Me ayudo mucho que venía mi hijo en camino. Quiero que me vea jugar, que salga conmigo a la cancha”.



Por otro lado, el paisa reveló que compró “un pequeño gimnasio para la casa”, con el fin de “no quedarme solo con las indicaciones de los fisioterapeutas, sino ir más allá”. Así las cosas, la cuarentena le ha servido de mucho en su proceso pues “no es por ser egoísta, porque entiendo todo lo que ha generado este virus, pero en mi caso se puede decir que me ha beneficiado”.

​Su objetivo, cuando todo se normalice, es poder “decirle al profe Gamero que estoy listo para ayudarle a Millonarios en el siguiente torneo. No sabes las ganas que tengo de jugar”. Vale la pena aclarar que debido a los tiempos de recuperación, Montoya no fue inscrito por el club para el Torneo Apertura.