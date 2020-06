No es desagradecido: 'Morelos ama a Rangers pero quiere progresar'

¿Cuánto tiempo le queda a Alfredo Morelos en Rangers? Esa es la discusión real, pues es un hecho que se irá pronto, como corresponde a aquellos que se destacan en una liga menor y buscan opciones en torneos más competitivos.

Y los primeros en entenderlo parecen ser los propio jugadores, que en los últimos días han respaldado al colombiano en su intención de buscar nuevos aires en la próxima temporada.



Kenny Miller, excompañero del atacante en 2017, explicó en BBC Radio Scotland cómo ve la siutuación: "Creo el ama a los Rangers, pero quiere seguir adelante y progresar. Podría ser hora de que el club aproveche el dinero que podrían obtener por él", dijo.



El buen rendimiento del colombiano, autor de 79 goles en 137 partidos con el equipo de Steven Gerrard (12 goles en 26 partidos del torneo escocés 19/20, además de 3 asistencias), lo tendría ya en carias carpetas y, aunque se fuera, no sería del todo mala noticia: "Si estás obteniendo 20 millones (libras eserlinas) por Alfredo Morelos, entonces hay un verdadero fortalecimiento que se puede hacer en ese equipo. Si se queda, tienes garantizado un mínimo de 25 goles, y es difícil reemplazar eso".



Morelos, de 23 años, pasó de Helsinki a Rangers por 1,2 millones de euros, con lo cual el negocio, evidentemente, será muy bueno. Aunque en Transfermarket bajó de 15 a 12 millones de euros, la realidad es que los escoceses no lo cederán en menos de 20 millones, pues tiene contrato hasta 2023 y es un auténtico patrimonio del club.



En opinión de Miller, el adiós parece cercano: “Creo que él se irá. No tengo información sobre eso, no sé a dónde irá. Pero el ruido que ha generado Alfredo en las últimas temporadas... creo que él quiere seguir adelante, eso es bastante obvio", añadió.



Su nombre ha sonado para el Newcastle, pero también para otros clubes como Inter de Milán y Atlético de Madrid.