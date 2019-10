¡No pinta nada bien! Complicado panorama para un Millonarios eliminado

Millonarios fue uno de los equipos más regulares del años, según la tabla de reclasificación. No obstante, la dolorosa eliminación en el primer semestre a manos de América y ahora que se ha quedado sin chances de jugar las finales del segundo semestre, los embajadores se ven obligados a pensar el 2020 para restablecer la relación con sus hinchas e intentar conseguir un nuevo campeonato.

Luego de no conseguir el titulo en el primer semestre todo apuntaba a que el equipo de Pinto lucharía con más fuerza por la 'estrella de navidad', pero lejos de eso el semestre resultó un fracaso total.



Antes de arrancar la Liga II-2019 se fueron jugadores de gran relevancia para el equipo como Marrugo y De Los Santos, que nunca tuvieron un reemplazo a la altura de lo que ellos mostraron en el equipo azul.

Ahora, pese a un semestre irregular Millonarios consiguió mantenerse en el primer lugar de la reclasificación hasta la fecha 18, cuando Junior lo sobrepasó relegándolo al segundo lugar. Ahora el equipo azul deberá pensar en recomponer para tratar de enmendar este fracaso en el 2020.



¿Qué viene para Millonarios?

Clasificación a un torneo internacional: el equipo azul deberá esperar los resultados de otros equipos que si clasificaron a las finales, para conocer que torneo internacional jugará, y es que por ahora esta clasificado a la Copa Libertadores, pero parece muy complicado que se quede con ese cupo, pues hay equipos como América y Tolima que podrían arrebatarle ese lugar de honor.



Cuerpo técnico: otro dolor de cabeza para los directivos del equipo azul es la decisión sobre darle o no continuidad a Jorge Luis Pinto, pues muchas de sus decisiones durante los partidos han sido muy cuestionadas y el mismo entrenador ha aceptado la responsabilidad por el desastre que resultó el fracaso de Millonarios este semestre.



Otro punto a considerar es el tipo de contrato que firmó el entrenador santandereano con el equipo azul, pues este es a termino indefinido y no será fácil ni económico para los embajadores si la decisión es no seguir confiando en el trabajo de Pinto.



Además, Jorge Luis Pinto afirmó en el momento de su presentación como timonel azul que de no clasificar a los ocho primeros el mismo entregaría la carta de renuncia. Habrá que esperar para conocer el desarrollo de esta situación.

Conformación de la plantilla para el 2020: Millonarios debe conformar su equipo de cara a los objetivos que desde ya parecen ser buscar la estrella 16 y la Copa Suramericana. Para esto debe realizar cambios profundos en su nomina, pues aunque hay jugadores con una enorme calidad y talento, hay otros que no han mostrado un nivel indicado para jugar en el equipo azul.



Además, en diciembre de este año nueve jugadores terminan contrato y seguramente no todos renovaran y es deber de las directivas azules remplazarlos con jugadores que hagan crecer al plantel.



Estos son los jugadores que terminan contrato con Millonarios:



- Ramiro Sánchez

- Alex Rambal

- Luis Payares

- Felipe Jaramillo

- Óscar Barreto

- Eliser Quiñones

- Carlos López

- Juan David Pérez

- Fabian González Lasso

Proceso de contratación: uno de los puntos a mejorar para el próximo año será ser aún más minucioso en el proceso de contratación de los jugadores, pues este es uno de los temas que hacen crecer aún más el inconformismo de la hinchada, siendo Norberto Peluffo uno de los señalados por esta situación gracias a su rol como director deportivo del club.

El panorama para Millonarios en el 2019 fue muy oscuro, pues solo dejó decepciones para la hinchada que supo ilusionarse gracias a algunos buenos momentos del equipo. No obstante, la cantidad de puntos dejan la posibilidad de jugar un torneo internacional al equipo embajador que debe aspirar a ganar, pero dependerá de como solucione puntos claves que lo llevaron al fracaso deportivo en el 2019.