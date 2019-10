Problemas que ha traído pelea entre futbolistas y Dimayor por el paro

Los futbolistas, representados por Acolfutpro, y la Dimayor han tenido una polémica durante las últimas semanas debido a las peticiones hechas por los deportistas, pero que los directivos del fútbol colombiano se han declarado impedidos para poder aceptar o dialogar sobre ellas.



Esta disputa entre los dos protagonistas ha dejado varios inconvenientes y problemas en varios aspectos y seguramente faltará mucho más. A continuación haremos un recuento de los problemas que ha dejado este problema en el fútbol colombiano.

* Los jugadores empezaron sus protestas en el terreno de juego al no disputar los primeros segundos del encuentro. Aunque esto no afectó los partidos, sí lo hizo en las transmisiones de televisión pues el canal oficial del fútbol colombiano recibió críticas por no mostrar esos segundos iniciales del partido.



* Otra de los problemas que se vivieron por estas protestas llegó hasta el ámbito gubernamental. Carlos Baena, representante del Ministerio del Trabajo, quiso ser un mediador, pero recibió un portazo del presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, quien alegó no tener facultades dentro de la institución para acudir a la reunión.

* Las declaraciones también han sido las que más fuego le han dado a este problema. El presidente de Patriotas, César Guzmán, habló con vehemencia sobre sus jugadores y los expuso al decir que sus jugadores están parados desde hace un año, en diálogo con ‘Radio Múnera’.



* En radio también se generó problemas entre reconocidos periodistas y futbolistas colombianos. Óscar Rentería reveló los supuestos sueldos de algunos futbolistas de varios equipos y algunos de ellos respondieron sobre esta situación.

* Los futbolistas también han puesto su voz y lo hicieron hombres como Carlos Valderrama, Óscar Córdoba, pero el más vehemente fue Carlos Valdés, quien usó duras palabras para César Augusto Londoño, periodista que también ha manifestado su diferencia con el paro de futbolistas.



* Según comunicó Real Cartagena, el presidente de su equipo, Rodrigo Rendón, y Jhon Lozano, uno de los jugadores más experimentados del plantel, estuvieron cerca de irse a los golpes luego de que el directivo bajara al camerino para hablar sobre su postura sobre el paro de futbolistas.



* La última decisión llegó por parte de la Dimayor, que cambió la programación de los partidos por cuenta del anunciado paro de futbolistas. Ahora, la fecha 20, que definirá clasificados y descendidos, se jugará el próximo martes, mientras que la final de la Copa Colombia ahora se jugará el sábado 2 de noviembre y el de vuelta el 6 de noviembre.