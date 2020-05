'Feliz porque siempre se la metía a Millonarios': Giovanni Hernández

Desde el retiro y ahora en su nueva faceta como director técnico, el exfutbolista del Junior de Barranquilla y de la Selección Colombia, Giovanii Hernández recordó una de las tantas anécdotas que tiene con el equipo tiburón, en una charla a través de Instagram con su excompañero Martín Arzuaga.

"Ese título fue una felicidad enorme. Nosotros perdimos 3-0 en Bogotá con Millonarios en una noche que no nos salió nada, pudimos perder hasta 8-0, pero Dios tenía algo grande para nosotros. Entonces cuando volvimos a Barranquilla, o dije que iba a 'ponerle el 'pecho a la brisa' y me fui de primero, que me putearan a mí y que dejaran a los muchacho quietos y listo, dije así como capitán en el aeropuerto. Contrario a lo que pensamos, la gente nos dio la voz de aliento, nos respaldó.



" Salimos mentalmente fuertes. La metió Juan David Valencia, después Vladimir Hernández hizo gol y después yo, feliz porque siempre se la metía a Millonarios. Recuerdo que le metí un gancho a Lewis Ochoa, lo mandé a Unicentro. Ya después por penaltis ganamos y a la final... Tú te imaginas esa felicidad, ahí se me salieron esos gordos que tenía a los 34 años, se me salió toda la grasa, yo estaba más feliz que un 'hijuemadre', a rabiar". precisó el exvolante del Junior, al recordar la semifinal frente al equipo embajador en torneo finalización del 2011.

Ahora, lejos de las canchas, Giovanni Hernández disfruta de su nueva faceta como director técnico, el vallecaucano con pasado como futbolista en Colo Colo y Colón de Santa Fe, es ahora el entrenador del Atlético Fútbol Club, equipo del Torneo BetPlay que sigue en la búsqueda de subir a la primera división del fútbol colombiano.