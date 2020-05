Dudamel y Millonarios: 'No puedo olvidar la hostilidad por mi pasado'

Rafael Dudamel fue arquero en dos aceras: Millonarios e Independiente Santa Fe. Era tan hábil, tan dueño de la situación, que siempre logró rendir. Pero eso no quiere decir que no l pasara mal a veces.

El hoy entrenador recuerda su paso por Millonarios con orgullo pero con un dolorcito en el corazón: "No puedo olvidar la hostilidad que me hicieron sentir por mi pasado en Santa Fe y porque en varios partidos me tocó jugar Cali contra Millonarios", recordó en entrevista con el programa 'De futbol se habla así', de DirecTV.



"Profesionalmente me hubiera gustado pasar un tiempo más en Millonarios, teníamos un buen plantel pero no nos podíamos olvidar de nuestro pasado", añadió.



Dudamel pasó por Santa Fe entre 1995 y 1997, por Deportivo Cali, de 1998 a 2001, por Millonarios entre 2001 y 2002 y por América de Cali en 2007 y 2008- Solo el verde le permitió ser campeón en Colombia. Pero evidentemente se dio el lujo de jugar en cuatro grandes, con marcadas e históricas rivalidades.



"De hecho en el título del 98, el cuadrangular era Deportivo Cali, Nacional de Medellín, América de Cali y Millonarios y esos duelos eran bastante intensos, se jugaban antes, durante y después. Imagínate con 'Chiqui' García en Millonarios, 'Cheché' Hernández en el Cali... Esos duelos eran a muerte", recordó el venezolano.



Él y su familia se quedaron en Colombia y ahora, en medio de la pandemia del coronavirus covid-19, espera nuevos retos en su faceta como entrenador, tras un exitoso paso por la Selección de Venezuela, con la que fue subcampeón mundial sub 20, y uno reciente, no tan feliz, con el Atético Mineiro de Brasil.