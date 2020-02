¿Millonarios puede demandar a Jaguares por 4 extranjeros en cancha?

Jaguares supo pasarle por encima a Millonarios en la fecha 4 de la Liga I-2020 y le ganó por 4-1 en Montería, haciéndolo ver mal en uno de sus peores partidos con Alberto Gamero.



Tras la victoria de los felinos, empezó la polémica por una alineación que tuvo el cuadro de Montería. El club tuvo en cancha a cuatro extranjeros: el argentino Pablo Bueno, el uruguayo Emanuel Hernández y los venezolanos Ronaldo Lucena y Diomar Díaz.

En la noche de este domingo corrió el rumor de que era una alineación indebida y que Millonarios, por su parte, podría demandar por este tema. Sin embargo, Jaguares no infringió la norma y el presidente del club, Nelson Soto, se refirió a lo ocurrido.



Diomar Díaz, venezolano, tiene nacionalidad colombiana y tiene cédula del país, por lo que no cuenta como extranjero en este caso. Es decir, solo hubo 3 jugadores foráneos en cancha.



"Diomar tiene cédula colombiana y así se inscribió. Ahí, no hay absolutamente nada. Incluso, ya mandamos la cédula autenticada", le dijo Soto a 'Gol Caracol'.



Por tal razón, Millonarios no tendría lugar para demandar el partido y los puntos, claramente, quedarán como están: a favor de Jaguares. Tras el rumor, el presidente de los felinos aclaró el tema.