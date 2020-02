Gamero y sus disculpas a la afición por el papelón de Millonarios

Vergüenza en Millonarios. Así lo demostró Alberto Gamero al terminar el partido de este domingo, en el que el embajador cayó goleado 4-1 con Jaguares de Córdoba, en Montería, en compromiso de la fecha 4 de la Liga I-2020. Un resultado histórico para los felinos, gracias a las falencias de los albiazules.

Ahora que llegamos al intermedio del partido aquí en Bucaramanga, les cuento que la de hoy es la mayor goleada a favor de Jaguares en su historia en la A. Solo había hecho 4 goles una vez (3-4 al Unión, 28-1-19). — Orlando Ascencio (@josasc) February 9, 2020

El entrenador albiazul se disculpó con los hinchas por el pésimo resultado de la jornada, y por no ganar todavía este semestre en el campeonato local.



“Le pido disculpas a la afición y a la junta directiva, por este segundo tiempo, mal jugado”, aseguró el ‘Sonero’ Gamero.



El samario enfatizó en que no le gustaron los segundos 45 minutos del juego, pero le agradaron los primeros: “Me parece que el partido tuvo dos facetas, con un primer tiempo que Millonarios debió haber ganado y un segundo tiempo en el que Jaguares nos quitó el balón, hizo mejor uso de él, y en el que nos cogió mal parados. Dimos espacios y en el contraataque nos marcan dos goles”.



“Dolido, como están los jugadores. Es un resultado duro, porque no fue lo que vinimos a buscar. Me quedo con el Millonarios del primer tiempo y debemos mirar qué fue lo que pasó en el segundo”, añadió.



Gamero dejó claro que el gran error de Millonarios “fue no haber hecho los goles en las opciones que tuvimos en el primer tiempo. Nos desconcentramos. Nos quitaron el balón y no supimos asimilarlo. Cuando cometes errores a veces te cobran, a veces no. Nosotros no les cobramos los errores a Jaguares, ellos sí”.



“Perder el balón es la antesala de perder un partido. La desconcentración, porque nos hacen un gol de pelota quieta, nos anticipan. Hay que corregir los errores”.



Y finalizó con la esperanza de que las prácticas darán el resultado esperado. “Esto es de trabajo, del día a día. Hay que mirar por qué nos pasa esto cuando no tenemos el balón”.