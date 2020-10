Millonarios y una prueba bastante difícil: se enfrenta al líder Tolima

Millonarios aún no levanta cabeza y frente a Deportes Tolima intentará conseguir su primera victoria tras la reanudación del fútbol profesional colombiano. El equipo embajador, con pocas posibilidades para clasificar a los playoffs, visita el Manuel Murillo Toro para medirse al líder la tabla, en un partido bastante difícil, el cual, de no ganar, puede significar la eliminación del conjunto albiazul.

Alberto Gamero, exentrenador del conjunto pijao, sabe que las posibilidades de meterse en el grupo de los ocho son mínimas, sin embargo, las matemáticas aún le permiten soñar con la clasificación, por lo que la victoria en condición de visitante es más que un objetivo, es una obligación:



"Hay 27 puntos, se clasifica con 32, todavía hay posibilidades, no vamos a dejar caer esto. Millonarios tiene un buen futuro, tiene un equipo que, primero, es muy joven y segundo, está intentando jugar buen fútbol, desafortunadamente los resultados no se nos han dado. Estamos lejos, pero las posibilidades están. Lo único que me dicen es que Millonarios mereció ganar en los cuatro partidos, pero esto no es de merecimientos, sino de goles", precisó el samario en rueda de prensa, tras el empate 0-0 con Bucaramanga.

Gamero está listo para este encuentro crucial contra su exequipo, y con 18 jugadores convocados viaja a Ibagué para llevarse los tan anhelados tres puntos. Sin embargo, el estratega tiene varias bajas en el plantel, pues no contará con Felipe Banguero por expulsión, con Santiago Montoya por el positivo en la pruebas de covid-19, y con el arquero Cristian Bonilla. En su lugar entraron Ómar Bertel, Juan Moreno y Emerson Rodríguez.

Por el lado de Deportes Tolima, el cuadro pijao, cuyo entrenador es un hombre de la casa azul: Hernán Torres; llega a este duelo como el líder del fútbol colombiano tras sumar 23 puntos en los once partidos que ha jugado. El vinotinto y oro no contará con Álvaro Montero, por su convocatoria a la Selección Colombia, siendo está una baja sensible para duelo que está previsto para este martes.



Alineaciones probables



Millonarios: Vargas; Román, De los Santos, Juan Pablo Vargas, Bertel; Vega, Duque, Pereira, Godoy; Arango y Márquez.



Estadio: Manuel Murillo Toro



Hora: 6:05 p.m.



T.V.: Win Sports +