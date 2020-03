¿Fue por dinero? La verdad tras un negocio fallido de Millonarios

Iniciando la temporada, Jorge Segura fue uno de los nombres que más ilusionó a los hinchas de Millonarios por una posible llegada al club. Sin embargo, con el pasar de los días esa negociación se cayó y el jugador nunca se puso la camiseta del embajador.



El futbolista había mantenido silencio hasta este momento, pero en diálogo con Pilar Velásquez expresó lo que pasó y por qué no se puso la camiseta de Millonarios.

“De mi parte puedo decir que hablé con Gamero y le dije que era un placer hablar con él porque de verdad era muy satisfactorio. Yo ya estaba listo, le dije vamos a darle. Watford ya había enviado los papeles para que yo estuviera disponible para Millonarios y nada, al final de cuenta me dijeron que no se podía. Son cosas que pasan, pero no se puede decir que Millonarios no quiso o que Jorge Segura no quiso, solo que son cosas que pasan en el fútbol y bueno todo en el tiempo de Dios y esperar que en el futuro se me dé”, dijo el defensor.

A raíz de eso, las críticas sobre el futbolista llegaron por montones, pues se especuló que, por la lesión de Luciano Ospina, habían subido las pretensiones económicas, aunque nunca se comprobó.

“A mí como futbolista no me gusta tocar esos temas porque a veces la hinchada o al gente piensa muy mal de uno. Tuve muchos malos comentarios de la hinchada de Millonarios sin saber la cuestión que se estaba viviendo. Pensaba ‘¿cómo la gente puede opinar sin saber la verdadera situación?’. A veces nos equivocamos y juzgamos sin saber cómo son las cosas en realidad”, relató Segura.

El defensor también contó que él nunca tuvo ningún diálogo con Enrique Camacho, presidente del club, lo que indica que toda la negociación fue de su representante, Giancarlo Uda, sin embargo, Segura sí explicó que sus pretensiones económicas no son muy exageradas porque “soy muy tranquilo para el tema de los negocios”.

Aunque también se rumoreó que él podría llegar a América y Nacional, Millonarios fue el equipo que estuvo más cerca de contratarlo y al no darse esta oportunidad, Segura terminó en Envigado, equipo en el que ya estaba y con el que firmó por cuatro meses, aunque no sabe si extenderá su vínculo con ese club pues seguramente el campeonato se alargará por la situación actual en medio del coronavirus.