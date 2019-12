Semana clave para Millonarios y Gamero: sumarían dos posibles fichajes

Millonarios ya piensa en el 2020 y en la Copa Suramericana, torneo internacional al que clasificó y buscará un entrenador de peso que le ayude para tener un buen rendimiento en este tema.



Alberto Gamero es el principal opcionado e incluso se reunió con la directiva azul este domingo. Según 'EL TIEMPO', Alberto Gamero no dio respuesta. Discutieron la oferta, el proyecto deportivo para el próximo año y posteriormente comentó que necesitaba tiempo para pensar y poder dar una respuesta a mediados de esta semana.

Por otro lado, Millonarios no quieren intermediarios en la negociación con el actual entrenador de Tolima, por lo tanto no aceptarían la mediación del representante de Gamero, Efraín Pachón. Recordemos también que Tolima, actual equipo de Gamero, jugará Libertadores para el próximo año y es un factor que pesa para intentar convencerlo.



Finalmente, Diego Rueda, periodista, dio la noticia de que Álex Castro y Julián Quiñónes, ambos de Tolima, podrían llegar a Millonarios si se logra la contratación de Alberto Gamero. Habrá que esperar, pero el club habría mostrado interés por los dos futbolistas. Recordemos que Castro está en préstamo y el cuadro pijao no lo compraría, por lo que negociarían con Deportivo Cali, dueño de sus derechos deportivos.