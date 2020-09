Alberto Gamero responde a la polémica por los juveniles de Millonarios

Millonarios ha recibido muchas críticas por todo lo que está sucediendo con los jóvenes de la institución. De la llegada de un defensa extranjero sin experiencia a la ausencia de jugadores en la Selección Colombia sub-20, cada vez son mayores las críticas por la falta de oportunidades.



En rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero habló sobre todo lo relacionado a esta situación con los jóvenes, destacando que actualmente tiene once futbolistas sub-23 y que hay otros que están entrenando virtualmente porque no se pueden unir a las prácticas por falta de cupos.

Sobre la ausencia de futbolistas en la Tricolor dijo que: “a mí se me hace raro y lo estoy analizando. La Selección Colombia tiene sus técnicos y no vemos nosotros un jugador de Millonarios y nos preocupa. Los jugadores de Millonarios en el fútbol base tienen que estar en una selección. De pronto no tuvieron el mayor tiempo como no lo tienen los jugadores en los equipos (Medellin, América, Junior) estamos preocupados con ese tema”.

Gamero sacó pecho por lo jóvenes de Millonarios y aunque no han tenido muchos minutos sí expresó que tenerlos en entrenamientos ayuda mucho.

“En un entrenamiento gana mucho porque tiene dos horas de juego. Mientras que en un partido tendrá solo 15 minutos. Enfrentarse con los más experimentados es ganancia y en el momento que yo vea que están, los voy a poner. Aquí tienen un técnico que no le tiembla la mano para ponerlos”, dijo.

Lo que sí lamentó Gamero es que no esté permitido el ingreso de algunos jóvenes a los entrenamientos, por lo que deben estar trabajando virtualmente.

Hay dos casos puntuales recientemente por las que han criticado a los directivos de Millonarios y al cuerpo técnico, aunque en menor medida.

La primera molestia llegó por la contratación de Christian Vargas y Cristian Bonilla, pues dicen que se le quita oportunidad a Juan Moreno, quien ha entrenado los últimos tres años con el plantel.

Millonarios en la final contra Tolima en el sub-20 Foto: TOMADA DE TWITTER @MILLOSFCOFICIAL

“Teníamos a Juan Moreno pero si se fueron dos teníamos que traer dos. Yo hablé con los tres (Moreno, Vargas y Bonilla) y les dije que van a pelear la posición. El día que vea a Juan Moreno para jugar lo voy a dejar”, explicó.

La segunda polémica llegó por la contratación de Kaique Ferraz Mafaldo, quien llegará en los próximos días. La molestia surgió porque al ser un extranjero joven le quita oportunidad a otros también jóvenes.

“Tenemos a Guevara a Lucumí, que son sub-20. Paz y y Llinás son sub-23. En el futuro queremos tener a muy buenos defensas centrales. Yo lo que estoy pensando es que tenga en el futuro a centrales con rodaje porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar, pero ellos son patrimonio del club”, explicó.

En la rueda de prensa, Gamero también resaltó a jugadores como Kliver Moreno, Diego Abadía, Juan Camilo García, entre otros, quienes podrían estar en los partidos de Liga que se aproximan.

“Estamos preparando un equipo de 27 jugadores no un once inicial y ya”, dijo Gamero con la ilusión de que en el regreso del fútbol pueda darle más minutos a sus futbolistas en calendario que seguro estará muy apretado.