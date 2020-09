¡Qué lío armaron! Errores en Dimayor por campeón de Copa Colombia 2020

Los presidentes del fútbol colombiano se reunirán en la próxima asamblea de la Dimayor el 9 de septiembre para votar definitivamente a la propuesta sobre las fechas y el sistema de reactivación del fútbol colombiano.

Para ello, desde la Dimayor crearon un documento en el que muestra las fechas en las que se jugaría cada fase del campeonato y cómo serían los cupos para el torneo internacional.

El 3 de septiembre emitieron la circular No. 23 en la que daban a conocer que los cupos a torneos internacionales quedaban así

Copa Libertadores 2021

Colombia 1: campeón Liga 2020

Colombia 2: subcampeón Liga 2020

Colombia 3: primer equipo en la reclasificación que no sea campeón ni subcampeon

Colombia 4: segundo equipo en la reclasificación que no sea campeón ni subcampeon

Copa Suramericana 2021

Colombia 1: tercer equipo en la reclasificación que no sea campeón ni subcampeon (que no esté en Copa Libertadores)

Colombia 2: cuarto equipo en la reclasificación que no sea campeón ni subcampeon (que no esté en Copa Libertadores)

Colombia 3: quinto equipo en la reclasificación que no sea campeón ni subcampeon (que no esté en Copa Libertadores)

Colombia 4: Ganador repechaje Liguilla 2020 (Este repechaje lo jugará el campeón del torneo de eliminados contra el sexto equipo en la reclasificación que no sea campeón ni subcampeon (y que no esté en Copa Libertadores))

Todo esto está sujeto a la aprobación de los clubes en la asamblea del 9 de septiembre, por lo que no es una decisión final aún.

El lío

Sin embargo, en esa misma circular, plantearon la posibilidad de que la Copa Colombia se traslade hasta enero del 2021 y que el campeón obtenga el cupo a la Libertadores 2021 como Colombia 4. Esto generó dudas porque no era muy clara la información para los clubes de cómo se repartirían los cupos a competencias internacionales.

Pues este viernes, desde la Dimayor enviaron un nuevo comunicado en el que daban a conocer que el campeón de la Copa Colombia no dará ningún cupo a los torneos internacionales del 2021, sino que lo hará para la Copa Suramericana del 2022.

Durante los últimos años, los clubes que fueron campeones de la Copa Colombia participaban en la siguiente Copa Libertadores, pero este torneo cada vez pierde más fuerza a nivel local y al campeón ahora le darán cupo hasta la Copa Suramericana del 2022.

Ahora la pregunta que queda en el aire es ¿se jugará la Copa Colombia en 2021? si sí ¿Qué le van a dar al ganador? ¿Cupo para la Copa Suramericana del 2023?