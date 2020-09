Del gol azul a las aulas de clase: Henry Rojas quiere ser presidente

Henry Rojas es un nombre escrito en el corazón de los hinchas de Millonarios, que celebraron el título en 2017, en la final soñada contra Santa Fe, gracias a un golazo suyo.

El fútbol lo ha ido llevando por otros caminos y ahora mismo lo tiene en el Atlético Bucaramanga, listo para el reinicio del torneo colombiano después de más de cinco meses de su suspensión.



Y es precisamente todo ese tiempo libre que ha tenido lo que le dio impulso para empezar a estudiar una carrera profesional, Administración de Mercadeo en la Fundación Universitaria del Área Andina, a sus 33 años de edad.



Como 'primíparo' se declara contento de esta nueva faceta, aunque cree que se le hizo un poco tarde: "Debí empezar hace 5 o 6 años".







"En Millonarios es donde más cariño me han mostrado, aunque fui muy feliz en Atlético Nacional y Once Caldas donde también fui campeón", dijo.



Rojas tiene como su gran objetivo llegar a ser profesional y convertirse en presidente de algún club, gracias a su preparación y a la experiencia que ha tenido en las canchas.



El jugador invita a sus colegas a no perder más tiempo y a prepararse ahora, a "no esperar a estar en la curva descendente", a "salir de la burbuja" y pensar en el futuro después de la carrera del fútbol, que es corta.