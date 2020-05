Es momento de tomar decisiones: lío en Millonarios por los extranjeros

Millonarios está próximo a tener un gran lío en su plantilla. Actualmente tiene lleno el cupo de extranjeros, Dimayor permite cuatro por equipo, y Matías de los Santos regresaría tras su paso por Vélez de Argentina.

​La situación no parecía tener mayores inconvenientes, debido a que ante la salida de José Guillermo Ortíz, su cupo sería suplido por el defensor uruguayo. Ahora bien, en entrevista con ESPN Costa Rica, el agente del ‘Tico’ manifestó que el conjunto capitalino está negociando su continuidad.

Con lo anterior y obviamente en caso de que ocurra, los azules deberán escoger qué extranjero tendrá que salir del equipo y acá analizaremos la situación de cada uno.

Wuilker Fariñez



El guardameta venezolano es de los más rendidores del club. Desde su llegada en 2018, el nivel mostrado en Liga y torneos internacionales ha sido realmente bueno. Por tal motivo su rendimiento no ha pasado de agache y, desde hace tiempo, equipos del fútbol europeo preguntan por él, pero sin ofertas puntuales.



Actualmente su valor, según Transfermarkt, está fijado en 4.5 millones de euros, lo cual sería un enorme ingreso para el club. Lo anterior sumado que Jéfferson Martínez, portero suplente de Millonarios, ha mostrado que tiene las condiciones necesarias para suplirlo, podrían dar indicios de que su salida no se vería con malos ojos.

​Juan Pablo Vargas

​El defensor es uno de los casos que menor probabilidad tienen de salida. Primero porque llegó recién en 2020 procedente del Deportes Tolima, y segundo debido a que es uno de los fijos en el equipo titular de Alberto Gamero, en una zona donde se ha penado desde el año anterior.



Por si fuera poco, dentro de Millonarios no hay mayor recambio en defensa, en dado caso que se hiciera un cambio de posición por posición (/Vargas por Matías). Moreno y Balanta acaban contrato a mitad de año, Luciano Ospina no se ha podido operar y Andres Llinás es todavía muy joven para mandarle esa responsabilidad.



Diego Godoy



El medicampista es otro de difícil panorama, en cuanto a posible salida, debido a que también llegó en 2020 a Millonarios. Ha disputado seis partidos y tiene contrato (préstamo) hasta diciembre.

​Hay que agregarle incluso que es de las pocas variantes en ataque del equipo. Montoya recién se recuperó, Salazar y Barreto no han rendido como se esperaba y los demás obedecen más a características de velocidad, vertiginosidad pero sin claridad. En pocas palabras, el paraguayo es el recambio puntual en creación de Mackalister Silva.

​José Guillermo Ortíz

​El costarricense es fijo en el ataque de Gamero. Desde su llegada, de la mano de Jorge Luis Pinto, se ganó a la hinchada a partir de goles (nueve en 13 partidos) y sacrificio. A pesar de que en el 2020 solo anotó en una ocasión, su participación es vital en el funcionamiento del equipo.

El recambio es, quizás, su mayor desventaja frete a los demás. Tanto Cristian Arango como Ayron del Valle podrían suplir perfectamente al ‘Tico’, por lo menos en cuanto a posición.