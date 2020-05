‘Jugar la eLiga Dimayor es una gran experiencia’: Brayan Fernández

En el último partido de la segunda fecha por la eLiga Dimayor, Águilas Doradas de Rionegro goleó 7-2 a Santa Fe y rescató el honor de los equipos antioqueños quienes hasta ese momento estaban en blanco. El artífice del buen momento del conjunto del oriente antioqueño es Brayan Fernández, quien se ha ganado el honor de representar a su equipo en este campeonato y presentó su candidatura al título.



En diálogo con FUTBOLRED, el delantero habló sobre sus comienzos jugando videojuegos de fútbol, el respeto ganado en el grupo ‘dorado’ y lo que viene el próximo lunes contra Deportivo Pasto, actual líder del grupo D.

“La verdad es que no pensaba que todo me iba a salir en el primer partido, pero jugar la eLiga Dimayor ha sido una gran experiencia. Representar al equipo es una gran responsabilidad, trato de hacerlo de la mejor manera, lo importante es que el nombre de la institución quede en lo más alto”, detalló Fernández.



Sobre cómo fue ese honor de ganarse la representación de Águilas, Brayan explicó que “en las concentraciones jugamos y siempre les ganaba a mis compañeros, así que ellos me escogieron, me sorprendió mucho. Yo juego videojuegos desde el Play Station 1, recuerdo que jugaba ‘gomito 58’, con el paso del tiempo seguí practicando con otros videojuegos como FIFA y ahora en esta cuarentena seguí practicando más”.



En cuanto a otros equipos complicados en este certamen, el ‘9’ señaló que “hay equipos muy duros como La Equidad, América, Millonarios y habrá sorpresas como Jaguares y Unión Magdalena”.



Tras el triunfo contundente sobre Santa Fe, los mensajes y llamadas de sus compañeros no se hicieron esperar, así sea desde lo virtual, es esa hinchada que alienta a Brayan para buscar el honor de ser el mejor jugador de Colombia. “Mis compañeros están muy pendientes de mi desempeño, me apoyan mucho y están contentos por ese buen debut. Ahora que no tenemos competencia, la gente los sigue recordando y eso es importante”, indicó.

Pasando a cómo vive este tiempo de distanciamiento social y trabajo en casa, Brayan expresó que “esta cuarentena la estoy pasando en familia, cuidándome, estamos tranquilos y buscamos actividades para pasar el tiempo. Sigo entrenando fuerte, haciendo rutinas de ejercicios entre todos, nos motivamos mucho para aprovechar este tiempo en la casa”.



Además, “ahora que se puede salir por una hora, trato de correr y tocar la pelota. Debemos seguir una línea, no perder la forma y tener los músculos activos para cuando nos toque regresar a los entrenamientos y la competencia”.



Fernández se encuentra motivado y trabaja duro desde lo físico y lo mental para ser el ‘killer’ que necesita su equipo cuando vuelva la competencia. “Cuando llegué a Águilas me puse muy contento, estoy cerca a mi familia y espero explotar todas las capacidades que tengo”.



Finalmente, y volviendo al plano virtual, Brayan quiere ir por más, aunque ve con respeto al Deportivo Pasto, líder del grupo y próximo rival. “Será un partido complicado contra Pasto que viene de ganar sus dos partidos, yo con la idea de poder repetir el triunfo que logré contra Santa Fe”.