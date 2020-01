El drástico cambio que tendría Rangel: América está a la expectativa

En América de Cali se ha mantenido la expectativa en cuanto a la continuidad o no del goleador Michael Rangel, que desde la semana pasada inició la pretemporada con el resto de compañeros, a la espera de cualquier transferencia o, en su defecto, para su permanencia en el club.



Hace dos días, en diálogo con Futbolred, el gerente deportivo, William ‘el Toro’ Zapata, afirmó que no había ninguna propuesta por el jugador, pero este viernes, de manera extraoficial, el diario AS Colombia publicó que existe el interés de un equipo chino por el delantero santandereano, como ocurrió hace varios días de parte del Cruz Azul, de México, que finalmente no se cristalizó.

Según As, la cifra que se maneja es de 4.500.000 dólares, de los cuales se sacarían los cerca de 3 millones de dólares que le corresponden a Junior (dueño del 70% de los derechos económicos del atacante) y a Atlético Nacional (que mantiene el 30% restante).



El equipo vallecaucano haría la transacción aprovechando la opción de compra que tiene hasta junio del presente año y luego arreglaría con los clubes mencionados.

Por ahora lo que parece un hecho es que Rangel no hará parte de la plantilla escarlata en el Torneo ESPN en el Bogotá, en el que América debutará el domingo 12 (6:30 p.m.) frente a Millonarios. Lo anterior, lógicamente, como prevención si es que se presenta una eventual negociación al balompié internacional.



Tampoco es menos cierto que con la llegada de Adrián Ramos del fútbol europeo y Juan David Pérez (de Millonarios), más otros seis refuerzos, el costo de la plantilla profesional de los ‘diablos’ tuvo un notable incremento, y con Rangel será mucho más. El objetivo es hacer una memorable presentación en la Copa Libertadores tras el regreso después de 11 años y volver a la final de la liga I-2020.



Los directivos escarlatas han estado reunidos todo el viernes en diferentes comités, deportivo y administrativo, por lo que no ha sido posible comunicarse con ellos para que se refieran al caso del artillero colombiano.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces