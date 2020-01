Medellín abre el telón de la Liga 2020: visita a Tolima, ilusionado

Deportivo Independiente Medellín visita este jueves 23 de enero, desde las 7:45 p.m. al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Encuentro válido por la primera fecha de la Liga I-2020. Tras un año agridulce en lo deportivo, el ‘poderoso’ necesita arrancar con el pie derecho en un campeonato donde el margen de error es muy corto.

Con 17 jugadores, el conjunto rojo de Antioquia viajó el miércoles a Ibagué pensando en sacar los tres puntos, algo que pudo conseguir en sus dos últimas visitas a tierra ‘musical’; En la semifinal de vuelta de la Liga II-2018 por 0-2 y en la última fecha de la Liga I-2019 por 0-1. Factores motivantes para Aldo Bobadilla y sus dirigidos.



La única novedad que presenta Medellín, es la presencia de Adrián Arregui, quien estaba entre algodones, luego de sufrir un problema en su pierna derecha. Por otro lado, llamó la atención que el venezolano Francisco Flores y el lateral Daniel Castro no fueron convocados para este primer compromiso.



Sobre el encuentro frente a los ‘pijaos’, Bobadilla remarcó que “es un rival muy complicado, tienen un nuevo entrenador que le gusta jugar. Será un buen partido para la apertura del torneo, debemos arrancar de una ganando, no podemos dar ventajas”.



En cuanto al grupo, el entrenador paraguayo exaltó que “tenemos un buen ambiente, de 11 jugadores campeones se fueron siete, llegaron otros y se han acoplado de la mejor manera. Tenemos una idea de juego que poco a poco la estamos tomando y eso es muy importante, somos familia y debemos demostrarlo en la cancha”.



Juan Manuel Cuesta es uno de los jóvenes que ha venido ganándose un lugar en el primer equipo, el mediapunta analizó lo que será un semestre donde quieren ser protagonistas en Liga y Copa Libertadores. “Hicimos una gran pretemporada, donde hemos trabajado de la mejor manera. Yo me estoy adaptando en varias posiciones de la cancha, jugando como extremo o falso nueve, estamos muy motivados y queremos demostrarlo en cada partido”.



En el historial por Liga, Medellín y Tolima han jugado 209 partidos, de los cuales 58 fueron victorias para los ‘pijaos’ sobre 92 para los rojos y 59 empates completan la estadística. En cuanto a goles marcados, 248 fueron para los dirigidos por Hernán Torres, frente a 316 de los antioqueños.



Probable alineación



Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Larry Angulo, Javier Reina, Andrés Ricaurte; Juan Manuel Cuesta, Federico Laurito.



D.T.: Aldo Bobadilla.



Hora: 7:45 p.m.



Estadio: Manuel Murillo Toro.



T.V.: WIN Sports +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín