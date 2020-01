El ABC de la Liga Betplay I 2020: sistema, programación y más detalles

Vuelve el fútbol de primera división en Colombia y regresan con él las emociones y las pruebas reales de los equipos que pugnarán por el título que hoy ostenta el América de Cali.

Este jueves, con el duelo DIM vs Tolima se dará el puntapié inicial de un certamen que estrenará formato por cuenta de la realización de la Copa América en el país, a partir del 12 de junio.



Aquí, la guía básica para entender el torneo



Los participantes



La Liga BetPlay I 2020 tendrá al América como defensor del título y un candidato firme a defenderlo, teniendo en cuenta todo lo que invirtió en materia de refuerzos. Junior, otro de los que apostó duro en lo financiero, espera tomarse revancha de la última final, mientras Nacional, Millonarios y Santa Fe esperan dar la sorpresa con menos refuerzos pero con trabajo táctico como contrapeso.



Los nuevos de la clase serán Boyacá Chicó y Deportivo Pereira, los equipos que aseguraron su clasificación tras ser los mejores del Torneo 2019.

¿Cuál será el sistema?



Con motivo de la Copa América en sede compartida entre Colombia y Argentina, del 12 de junio al 12 de julio próximo, el torneo local tuvo una modificación en su sistema.



En este primer semestre, tras la ronda todos contra todos se clasificarán los cuatro mejores y luego se medirán de la siguiente manera: el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Serán partidos de ida y vuelta. Los ganadores irán a la gran final y el título se decidirá tras dos enfrentamientos.



En el segundo semestre se volverá al sistema de cuadrangulares que se ha utilizado los últimos torneos.

¿Cuándo habrá clásicos?

La fecha de clásicos de jugará en la séptima jornada de la Liga BetPlay I.



Se destaca el regreso del clásico Once Caldas vs Pereira, mientras Junior se medirá a Jaguares tras el descenso del Unión Magdalena.



La fecha 7 se disputará así:



Junior vs. Jaguares

Patriotas vs. Chicó

América de Cali vs. Cali

Nacional vs. Medellín

Millonarios vs. Santa Fe

Pereira vs. Once Caldas

Alianza vs. Tolima

Cúcuta vs. Bucaramanga

Pasto vs. Equidad

Rionegro vs. Envigado

Jornadas a seguir

Con el nuevo fixture de la Dimayor, los duelos Millonarios vs Santa Fe, Medellín vs Nacional y América vs Cali se jugarán dos veces en el primer semestre.



Los recién ascendidos, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó debutarán ante Atlético Nacional y Envigado en condición de visitante. El duelo más destacado de la primera fecha será entre Once Caldas y Santa Fe en Manizales.



La primera fecha



Así se jugará la primera jornada de la Liga BetPlay I 2020:



Millonarios vs. Pasto

Nacional vs. Pereira

América vs. Alianza

Patriotas vs. Cúcuta

Junior vs. Equidad

Rionegro vs. Jaguares

Envigado vs. Chicó

Bucaramanga vs. Cali

Tolima vs. Medellín

Once Caldas vs. Santa Fe