Medellín y su defensa, un dolor de cabeza para Alexis Mendoza

Luego de caer estrepitosamente 5-2 frente al Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín no logra levantar cabeza en la Liga II-2019. Hace un par de semanas había desarrollado un sistema de juego exitoso, con tres victorias y un empate que avalaban el buen presente del equipo.



Sin embargo, la última semana fue un ‘calvario’ para el ‘poderoso’. Perdió frente al Deportivo Cali en tiempo adicional, en una jugada de pelota quieta que no pudo controlar la defensa. Luego Rionegro va al Atanasio y le marca dos goles, uno en pelota quieta que nuevamente la zaga queda expuesta. Ni hablar la goleada sufrida en el clásico antioqueño. El equipo no estuvo bien parado en su zaga y pese a tener a su pareja titular con Jesús Murillo y Andrés Cadavid, no lograron contener los ataques veloces de los volantes y delanteros ‘verdolagas’.

Pasando a limpio, los laterales han sido bajas sensibles en Medellín. La ausencia de Elvis Perlaza, Sebastián Macías, Dairon Mosquera, obligaron a que Mendoza le tocara improvisar con Jesús Murillo como lateral derecho, Jaime Giraldo como izquierdo, Jonathan Marulanda con el perfil cambiado y hasta Héctor Urrego jugando por los costados, aunque su función ha sido como central por derecha.



De las combinaciones que ha realizado Medellín, Cadavid es el único que ha disputado los 10 partidos oficiales del equipo este semestre. Sintiendo desgaste en la zaga. Por ahora, Medellín espera recuperar jugadores en sus bandas para conformar una línea defensiva confiable, la posible partida de Didier Moreno, prende las alarmas en el medio campo, por lo que él pueda brindar en la contención.

De los jóvenes que siguen en defensa, Guillermo Tegüé no mostró un buen ritmo contra Rionegro y Brayan Carabalí aún no tiene mucho rodaje en partidos profesionales. De no mejorar, serían posibles variantes para los encuentros que siguen.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín