Alexis Mendoza se disculpó y confirmó salida de una figura de Medellín

El clásico antioqueño que se vivió este domingo, resultó con una victoria de 5-2 de Atlético Nacional contra Independiente Medellín. El partido valido por la fecha ocho de la Liga Águila II-2019, tuvo un primer tiempo parejo, pero en el segundo el tiempo el equipo verdolaga le pasó por arriba al poderoso.



El técnico de Medellín intento dar a conocer, porque creía que el partido se había dado de esa manera. “La explicación que puedo dar es que lamentablemente nos cogieron dormidos, quizá saliendo del camerino, nos sorprendieron con las jugadas rápidas de ellos”, señaló el entrenador.



Sin embargo, el barranquillero no huyó a los señalamientos que recaen sobre él, y acepto toda la culpa del resultado. “El culpable soy yo, no hay otro, soy yo el que elige los jugadores, los cuido y los entreno”, apuntó.



El tema físico fue parte de los cuestionamientos de la prensa al entrenador, pero resto peso a este aspecto, y acotó que fue la parte mental lo que más pesó. “El tema físico fue por la sensación de impotencia que se estaba viviendo, tras la velocidad con la que nos atacaban y el quipo no pudo salir de ese momento”, dijo.

Una de las grandes dudas de la afición fue porque no fue de la partida Didier Moreno, pues pese a su nivel futbolístico, es un hombre de experiencia. Para sorpresa de todos, el técnico se atrevió a confirmar que el jugador se irá del equipo, para juagar en el futbol del exterior, aunque sin confirmar a que equipo.



“Me voy a atrever a decirles algo que no ha salido al público, lo más seguro es que Didier Moreno ya no siga con nosotros, tiene una posibilidad internacional, eso lo estábamos esperando hace mucho y se están concretando las cosas. Por eso no lo tuvimos en cuenta” contó.

Por último, dijo que un resultado como este es atípico para él y sentía vergüenza con la hinchada. “Tengo pena con la directiva y con la afición, nunca nos imaginamos estos. La forma en la que planificamos el partido mano a mano. No pasa desapercibido la tercera derrota en línea, tengo que evaluar para invertir esta situación”, finalizó.