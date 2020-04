Piden ayuda a gritos: sigue el drama de hinchas del DIM en Argentina

Ya son 24 días que los hinchas del Independiente Medellín varados en Argentina, no tienen una solución en la manera como los van a repatriar a Colombia. Mediante un video que llegó a FUTBOLRED, manifestaron la angustia y que el Gobierno colombiano no se han manifestado con ellos. Además, denunciaron que otros extranjeros ya fueron repatriados y ellos piden que los tengan en cuenta.

“La autoridad argentina nos están dando todo, el alojamiento y el hotel, estamos a salvo. Pero nos dicen que la cancillería colombiana no se ha reportado hasta el momento en nuestro caso. Si no fuera por los argentinos, estaríamos en la calle. Necesitamos que nos colaboren para volver a nuestro país”, expresaron en el video los hinchas colombianos.



Además, “el Gobierno colombiano no se preocuparon con nosotros cuando nos maltrataron en La Quiaca, ellos no nos contestan a nosotros y en Argentina están interesados en repatriarnos, pero no hay una comunicación del tema. Llevamos 24 días a la deriva, queremos que nos ayuden, queremos saber cuándo nos regresan a Colombia”, resaltaron.

(Parte 2) Además, dicen que el Gobierno Argentino ha querido buscar alguna alternativa, pero desde la Embajada colombiana no han tenido respuesta. A otros extranjeros que los tenían en cuarentena con ellos ya fueron repatriados. pic.twitter.com/sC1oWvHfrA — Juancho 🇨🇴 (@juanchoserran8) April 13, 2020



“Nos hemos dado cuenta que han repatriado a peruanos, bolivianos, nuestras familias nos extrañan. Ya estamos cerca de terminar la segunda cuarentena en Buenos Aires. Esperamos alguna respuesta del gobierno colombiano, necesitamos una ayuda urgente”, concluyeron.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8