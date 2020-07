Andrés Cadavid analizó los entrenamientos y el futuro de Medellín

Con ocho sesiones de trabajo y una semana completa de entrenamientos individuales, Deportivo Independiente Medellín corre a ‘contrarreloj’ pensando en lo que será su camino con fechas definidas en la Copa Libertadores y la incertidumbre de la reanudación en la Liga colombiana. Pensando en todo esto, uno de los capitanes rojos como Andrés Cadavid espera que pronto haya una fecha definida que les permita tener rodaje pensando en el torneo continental.



"Hay mucha incertidumbre para el comienzo de la Liga. Necesitamos que haya una fecha clara para poder tener competencia de cara a la Copa Libertadores Es importante destacarnos en los torneos continentales, para que los jugadores sigan jugando en otros países. Nosotros esperamos tener partidos jugados antes de comenzar la competencia en la #Libertadores ", precisó Cadavid.



El ex Millonarios no quiso profundizar en los temas extradeportivos en la Dimayor. "Como parte de Acolfutpro, queremos estar tranquilos y solo pensar en competir. Sin pensar en lo que pasa externamente. Para lo demás hay gentes encargadas en la Dimayor y en los clubes, esperamos que todo se solucione".

En cuanto a las sesiones de trabajo, Andrés indicó que "comenzamos muy bien los entrenamientos individuales, estamos muy 'gomosos' por estar en cancha. Las prácticas en casa fueron muy buenas y la adaptación no nos costó. El cuerpo técnico ha estado muy asertivo con los trabajos físicos y buscamos estar de la mejor manera. Los trabajos en estos entrenamientos han sido exigentes, pero nos ha servido para adaptarnos a la cancha".



Además, "en el fútbol, el contacto se necesita. Muchos momentos tácticos no se permiten la distancia social que hay en estos protocolos. No es lo mismo entrenar solo, que con algún compañero. Debemos adaptarnos al tiempo de entrenamiento que tenemos, a jugar sin público y a competir".



Pese a las varias bajas del equipo, el ‘loco’ como le gusta que le digan, confía en el talento que ha venido llegando desde las divisiones menores. "Tenemos jóvenes como mucha hambre de competir y triunfar. Hay una buena nómina de jugadores procedentes de las inferiores. Poco a poco nos estamos adaptando físicamente y esperamos que todos se afiancen a la idea del cuerpo técnico. Esperamos seguir avanzando en Copa Libertadores y con los jugadores de experiencia, debemos transmitirles la tranquilidad para que ellos muestren su talento y podamos conseguir los objetivos. Hay 'pelaos' muy buenos, que se dejan moldear y que quieren triunfar", resaltó.



Andrés fue un gran amigo de Adrián Arregui mientras estuvo en el equipo y expresó su alegría que el argentino haya logrado irse a su país para estar con su familia. "No podemos pensar que Adrián (Arregui) se fue, nos abandonó, nos dejó tirados. Hay pensar en la persona y por eso que Adrián se fuera fue importante para que él tuviera la tranquilidad para su entorno familiar. El no tener su hijo cerca y la muerte del padre fue muy duro para él. Lo veía flaco, demacrado y desanimado, él acá no hubiese rendido como antes. Estar mal mentalmente afecta mucho y por eso me alegra que se haya ido. En estos días ya le cambió la cara, está tranquilo y feliz".



Juan Camilo Saíz fue el único jugador que ha llegado, el defensa llegó para reforzar la defensa y eso lo motiva a Cadavid para seguir preparándose, teniendo en cuenta que lo ve como competencia. "Estamos en un grupo diferente con (Juan Camilo) Saíz. Es una linda competencia interna y cualquiera puede jugar. Con varios torneos, vamos a tener rodaje".



Finalmente habló del protocolo y cómo deben estar todos los equipos preparados para el regreso del campeonato. "El protocolo ha funcionado muy bien, estamos cuidándonos entre todos. Tenemos que estar preparados para el comienzo de la Liga, tenemos que afrontar los torneos que tengamos de la mejor manera. No hay excusas por el confinamiento, porque tenemos tiempo para prepararnos y debemos estar a la altura".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8