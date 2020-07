Gustavo Torres habló: covid-19, su cuarentena y la fiesta clandestina

Tras los rumores que lo vinculaban a una fiesta clandestina ocurrida en la ciudad de Cali y luego de recuperarse luego de dar positivo por covid-19, Gustavo Torres habló en rueda de prensa virtual sobre su presente y lo que viene en los entrenamientos individuales con Atlético Nacional.

"Al respecto del rumor no tengo nada que decir, no hay ninguna prueba que estuve en esa fiesta en Cali. Si alguien tiene alguna prueba que lo manifieste, pero por el momento solo es un rumor. Cuando uno ha tenido antecedentes, te vinculan. Estoy contento de unirme al grupo", resaltó.

Además, el delantero manifestó que si tienen pruebas que si asistió a esa fiesta que las hagan públicas. "Si la persona que ha dicho eso, pues que muestren las pruebas. Es algo complejo que está manchando mi nombre, yo estoy tranquilo, no estuve allá y estoy pensando en estar bien para unirme al grupo".

En cuanto a las pruebas realizadas, a Torres le realizaron una en Nacional, otra en Cali cuando conoció el primer resultado, siendo positivo y la última comenzando esta semana, que le dio negativo. "La prueba del covid-19 me la hicieron con el equipo. Me hicieron la prueba y viajé a Cali para resolver unos asuntos personales. Conocí los resultados de la prueba en Cali e hice la cuarentena allá".



Sobre la difusión de sus resultados que realizó Gustavo desde su cuenta de Instagram, expresó que "los resultados son algo personal y los clubes han respetado eso. Sabemos con el morbo que se ha formado entorno mío y cuando superé esta enfermedad, quise hacerlo público para también aclarar que no estuve ".



Torres habló sobre cómo vivió esta cuarentena afrontando el covid-19. "Tomé con tranquilidad ese momento, no sentía nada en el cuerpo y acaté las medidas que me ordenaron los médicos. Estoy ansioso por volver al campo con los compañeros, me he venido preparando para eso. Agradecido con Dios por estar bien de salud y completo para iniciar los entrenamientos individuales".

Sobre Juan Carlos Osorio y su relación, Gustavo señaló que "estoy agradecido con el ‘profe’ Osorio, es el responsable que esté de nuevo en Atlético Nacional, el club ha realizado la investigación de la fiesta en Cali, todo es falso, no hay pruebas que estuve allí. Todos estos comentarios le van a disgustar al profe, es importante aclararlo".



Finalmente, habló a los hinchas y resaltó su compromiso para destacarse en Nacional. "Estoy tranquilo, no hay nada que asegure que yo esté en la fiesta. A los hinchas les digo que estoy listo en lo deportivo y quiero darlo todo para lograr objetivos deportivos. Como jugador y como profesional hay que estar atento a todo lo que sucede. Espero que ahora no sea la excepción y quiero mostrar mis condiciones. No puedo afligirme por ese rumor ni porque me dio el virus, es algo que lo superé y lo otro no es verdad".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8