¡Tráiganlo! La estrella mundial que desea jugar un partido en Colombia

La Selección Colombia ha tenido un gran reconocimiento internacionalmente por sus buenas presentaciones en Mundiales y otras competencias futbolísticas.

Eso ha permitido que la Tricolor juegue partidos amistosos en diferentes países de Europa, Asia y en Estados Unidos,. Sin embargo, en Colombia no se volvieron a realizar partidos amistosos.

Entre muchas otras razones, la dificultad de trasladar selecciones que no sean del continente a Suramérica es un obstáculo para tener grandes partidos amistosos, pues, como mínimo, un viaje de Europa a Colombia es de 9 horas.

A pesar de ello, en diálogo con La FM, Mohamed Salah reconoció que Colombia es un país que le gusta y que le gustaría jugar un partido amistoso en este territorio.

“Creo que deberíamos jugar otro partido. La Selección Colombia es muy buena y tiene fantásticos jugadores. No quiero decir solo un nombre, pero son muy buenos jugadores y juegan en clubes de nivel muy top. Me gustaría jugar un partido amistoso y por qué no hacerlo en Colombia", dijo

Previo al Mundial de Rusia, Colombia y Egipto jugaron un partido amistoso que terminó 0-0 y en el que no actuó Salah, quien se recuperaba de una lesión.