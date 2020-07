Crudo relato de triste momento de Borré: 'llorando, se quería retirar'

Rafael Santos Borré terminó como uno de los goleadores de la Liga de Argentina con River Plate y vivía un gran momento desde antes que finalizara la temporada por el covid-19.



Aún es una incertidumbre su futuro, aunque su pareja, Ana Caicedo, reveló detalles de que podría salir del club millonario. ¿Será Europa su destino de nuevo?

De ser así, hay un triste recuerdo que la misma mujer contó de cuando el colombiano estuvo en Europa. Recordemos que Borré jugó en Atlético de Madrid y en Villarreal, pero no fue un buen salto al Viejo Continente.



“Venía de ser ídolo en Deportivo Cali, la gente lo amaba y respetaba, pero llegamos a España (fue comprado por Atlético de Madrid, club que aún tiene el cincuenta por ciento de su ficha) y era un cero a la izquierda. Pasó a Villarreal con ganas de jugar y le costó muchísimo. No lo ponían ni lo tenían en cuenta. En enero, a mitad de temporada, me dijo que se iba a retirar del fútbol”, contó Caicedo en 'Todxs Jugamos'.



Luego, llegó el triste momento que relató la mujer, mencionando que Borré lloraba y que pensaba en devolverse a Colombia para dejar atrás su vida como futbolista.

“Él me decía que quería volver a Colombia y ponerse a estudiar, que el fútbol no era para él. Verlo a él quebrado para mí fue chocante, llorando me dijo que quería retirarse”, describía la pareja del atacante de River Plate.



Ahora, su gran momento fue gran fruto de ese mal recuerdo que atravesó Borré en Europa y que, posiblemente, ahora podría borrar por intereses que tienen clubes del Viejo Continente en contratarlo.