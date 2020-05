Siguen las salidas en el DIM: jugador veterano terminó su ciclo

Aunque la pandemia tiene detenida la acción deportiva, clubes como el Deportivo Independiente Medellín siguen tomando decisiones de cara a cuando reinicie la competencia. Este viernes se conoció que Hernán Pertuz, uno de los jugadores próximos a terminar su contrato con el equipo, rescindió y es la segunda baja del equipo.

Pertuz con la camiseta poderosa estuvo durante 11 años y medio, con un paréntesis en el 2012 cuando estuvo en el Dallas de la MLS, en el DIM disputó 226 partidos, marcó siete goles y ganó tres títulos; la Liga II-2009, Liga I-2016 y la Copa Colombia 2019. Pese a que Aldo Bobadilla no lo descartó en la rueda de prensa del pasado martes con los medios de comunicación, el miércoles 20 de mayo, Hernán recibió la notificación que el equipo le iban a rescindir el contrato.

“Me sorprendí cuando al día siguiente que (Aldo) Bobadilla habló con los medios, me llamaron para decirme que querían rescindirme el contrato, igualmente hace algún tiempo estaba la opción que no iba a existir la renovación”, indicó Pertuz a FUTBOLRED.



De esta manera, Pertuz se suma a Federico Laurito como las primeras salidas del DIM de cara al segundo semestre del año. En los próximos días se estaría esperando si continúan o no, el arquero Esteban Ruiz y el delantero Juan Fernando Caicedo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8