Independiente Medellín y el duro desafío de ‘olvidar’ a Germán Cano

Los números de Germán Cano son increíbles en el Deportivo Independiente Medellín, solo en su segunda etapa con el conjunto rojo de Antioquia, marcó 75 goles y llegó a convertirse en el máximo goleador en la historia del equipo. Su partida en diciembre de 2019, dejó una sombra que hasta el momento no ha podido llenarse y con la partida de su compatriota Federico Laurito, Medellín no logra recuperar ese poder ofensivo.

Pero esto no es de ahora, en el 2014 cuando partió al fútbol mexicano, Medellín buscó delanteros para llenar ese vacío, con resultados ‘agridulces’. A continuación, recordamos los atacantes que llegaron al equipo para ocupar esa vacante de goleador, pero no lograron llenar las expectativas.

En el 2015, Charles Monsalvo llegó como una de las figuras del Deportes Tolima. Sin embargo, apenas pudo jugar 15 partidos y anotar cinco goles. Las constantes lesiones no le dieron la continuidad necesaria para brillar en el equipo antioqueño.



Ese mismo año, llegó el delantero Juan David Pérez, pero en 29 partidos disputados apenas marcó cuatro goles. Otro caso para olvidar fue el de Angello Rodríguez, delantero surgido de Atlético Nacional y que luego se ‘destapó’ en el Deportes Tolima, pero en su estancia con Medellín, jugó 12 partidos y terminó sin marcar.



Uno de los que aún se mantiene en el equipo y logró funcionar en su primer año fue Juan Fernando Caicedo, el delantero que llegaba de un gran semestre con Atlético Huila, logró marcar 17 goles en 48 partidos, en el 2016 fue clave en el sexto título del ‘poderoso’.



Para 2016, llegó en una ruta similar y con buena frecuencia goleadora Leonardo Castro. Al igual que Cano, Castro pasó antes por el Deportivo Pereira y con Medellín logró ganar la sexta estrella, disputando ese año 36 partidos y marcando 17 goles. Aún continúa en el equipo, donde le ha costado volver a ese pasado goleador debido a las lesiones y la poca continuidad.



Carlos Ibargüen fue otro jugador que se esperaba mucho, pero al final no rindió. El delantero que fue figura con Cortuluá, apenas jugó seis partidos y marcó tres goles.



En el 2017, un año antes del regreso de Germán Cano, Medellín trajo a tres delanteros; Cristian Nazarit, quien jugó 17 partidos y marcó un gol, Valentín Viola, aunque él no era tan ‘9’, jugando 24 partidos y marcando seis goles y Edinson Toloza, que también disputó 24 partidos y marcó cinco goles.



A comienzos de este año y con la partida de Cano al fútbol brasileño, llegó Federico Laurito, quien disputó cuatro partidos (en uno jugando como titular) y se fue en blanco. Otro que también sigue sin marcar tras su llegada del New England Revolution fue Juan Fernando Caicedo, que lleva en el año 11 partidos.



Esto sin contar los jugadores juveniles que no lograron aprovechar ese puesto vacante como Alfredo Morelos, Rivaldo Correa, Stiven Rodríguez, Yorleys Mena, Diego Herazo, entre otros.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8