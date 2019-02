‘Cuando se gana también hay que revisar cosas’: Lucas Pusineri

Lucas Pusineri reconoció el buen trabajo realizado por el Deportivo Cali en el primer tiempo frente al Unión Magdalena, al mismo tiempo que aceptó que se cometieron errores en el segundo, que el adversario aprovechó para lograr el descuento y arrimarse con peligro al arco de Camilo Vargas.

Pese a la victoria, el Cali terminó pidiendo tiempo, con el rival encima, a lo que Pusineri respondió: “El balance es positivo, vamos a seguir buscando las situaciones para mejorar, que ocurrieron más en el segundo tiempo, cuando se originó menos que en el primero desde el juego asociado, pero en el primero se crearon varias situaciones de gol, en este deporte es muy difícil concretar las cosas que se crean, al terminar hice el balance: tuvimos siete situaciones de gol y el partido terminó 2-0; en el segundo tiempo contamos con jugadores muy explosivos y eso a veces nos lleva a no tener una elaboración de juego y sí una finalización. Cuando se gana también hay que revisar las cosas que no se hicieron del todo bien, eso lo trataremos de corregir en la semana, este equipo a mi entender sigue creciendo”.

¿Por qué sufrió tanto en el complemento, le falta un jugador que le maneje los tiempos? "Haciendo un balance de los partidos que nosotros hemos jugado aquí, contra Bucaramanga, Huila, Tolima y Unión, siempre el conjunto tuvo la posibilidad de ir en ventaja, en el fútbol el equipo que va ganando cede inconscientemente el terreno al rival, en el primer tiempo tenemos las características de los jugadores explosivos, en el segundo entró Carbonero para lograr una tenencia, por momentos se logró y en otros no, pero el equipo dio batalla, trabaja, se vio una base que plantamos en Bogotá y a partir de eso trataremos de corregir para que en lo posible podamos concretar más situaciones de las que creamos”.



¿Cómo trabajar para que el juego ofensivo aéreo se ratifique en defensa? "Hoy en día la pelota detenida es una circunstancia crucial del fútbol y de todos los equipos, le damos mucha importancia mirando qué daño nos pueden causar los rivales y nosotros también; obviamente los tres goles fueron de pelota detenida , pero la idea es ratificar lo bueno que se hizo a favor y rectificar lo que tenemos que corregir”.

Danny Rosero entró a la historia del Cali. Foto: Juan Bautista Díaz/CEET

¿Qué le falta para trabajar mejor en las bandas? "Tenemos jugadores como Deiber Caicedo, Didier Delgado, John Mosquera, Kevin Velasco, desequilibrantes, que desbordan muy bien, que trabajan tanto en ataque como en defensa y tomas posición rápidamente; a lo largo del partido tuvimos muchos contragolpes, pero por cosas del fútbol no se concretan, hoy (martes) Juan Camilo Angulo y Darwin Andrade, que también tienen importancia para darnos salida y juego por las bandas”.

¿La presión alta hace parte de su estrategia y falta regularidad? “El equipo salió con un convencimiento y organización para dominar el partido, como ocurrió con el Tolima, tuvimos muchas opcines, fuimos dinámicos y tuvimos precisión, de pronto no fuimos productivos en el juego asociado, pero estoy contento con el rendimiento y el esfuerzo que vienen realizando mis futbolistas, y trataremos en lo posible de seguir de esta manera”.



¿Sabía que la pelota arriba es un problema del Unión? “Unión es un rival muy duro, muy agresivo, viene con un proceso del año anterior con el mismo entrenador y varios de los mismos futbolistas, se conocen bien y tienen un buen entendimiento, si bien uno los conoce, en los partidos puede salir algo diferente.

¿Por qué Camilo Vargas termina como figura al detener dos balones muy peligrosos? "Las situaciones de los futbolistas que tienen que aparecer siempre cuando se les necesita, Juan Camilo fue importante y también el resto para defender el título, son pocos los partidos que se ganan por mayoría de goles, el Cali en silencio está progresando, este equipo se entrega y me quedo con eso, obviamente con detalles a corregir”.



Pusineri agregó que “es la dosificación del partido la que nos lleva a ser verticales, indudablemente son cosas a corregir, a tratar de inducir a los futbolistas en el juego asociado. Cuando el equipo tiene posesión también lastima desde un lugar, de no ser tan vertiginoso. Estamos trabajando en eso, pero no hay equipo que resista los 95 minutos con deuda de oxígeno, cuando estemos más tranquilos manejaremos mejor las situaciones que tienen el fútbol”.



El entrenador reveló que hizo una promesa a sus jugadores de un premio a quien anotara el gol 5.000, “el triunfo y más allá de quedar a 2 puntos del primer lugar me satisface ver el esfuerzo que vienen haciendo, que la gente se sienta orgullosa de cómo están defendiendo la camiseta, a partir de allí vamos a agregarle cositas para que el equipo tenga destellos de calidad”.



En cuanto a la no presencia del creativo argentino Agustín Palavecino, sostuvo que “es un futbolista que va a venir muy bien, es un futbolista más, a veces uno toma decisiones, pero uno tiene que pensar en la armonía grupal del equipo que ganó bien el pasado jueves”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces