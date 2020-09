Juan Carlos Osorio vive el presente, con sus metas claras a futuro

Con ocho semanas de trabajo y poco más de 40 sesiones desarrolladas en la sede deportiva de Guarne, Atlético Nacional se pone a punto en lo físico para arrancar los entrenamientos colectivos y el retorno de la competencia. El técnico Juan Carlos Osorio sigue un plan de cuidados y en el que su equipo pueda agarrar rápidamente el rodaje competitivo para pelear por los torneos que disputará este 2020. “Después de 44 sesiones estamos dispuestos a competir acatando las decisiones de quienes deciden cuándo y cómo se va a jugar el torneo”, indicó.

Sobre la posible llegada de Jorge Segura, el risaraldense expresó que “esta es la quinta charla con el gerente deportivo, desde que conocimos que podíamos incorporar jugadores, es una decisión tomada, esperando pruebas y creo que el club lo anunciará en las próximas 24 o 48 horas”.

El estratega remarcó que no solo están tras los pasos de Segura, sino que quieren otro jugador de perfil zurdo. "Hemos buscado uno o dos jugadores zurdos, ojalá se puedan concretar ambos. Pero estamos satisfechos con la nómina que tenemos, tenemos la posición bien cubierta (central por izquierda), pero estamos buscando a futuro. Estamos satisfechos, ilusionados y con muchas expectativas con jugadores jóvenes como Christian Blanco y Juan David Cabal y otros como Diego (Braghieri) y Christian Mafla”.



Sin embargo, no ahondó nombres. "Hasta no tener al próximo jugador con todos los exámenes y contrato firmado, me abstengo de dar mi opinión. Durante la pandemia hubo tiempo para saber dónde reforzar el plantel, hemos buscado en posiciones claves y los jugadores zurdos son muy difíciles de conseguir", señaló.



En cuanto a un posible reemplazo de Daniel Muñoz como lateral o interior derecho, Osorio comentó que "Helibelton Palacios está al mismo nivel de Daniel Muñoz y puede cumplir las mismas funciones en esa posición como lateral derecho. Ahora, Daniel donde más progresó fue como interior y llegador. Estamos buscando las alternativas con Helibelton, físicamente está a la par".

El timonel no tendría en consideración a hombres como Nicolás Hernández ni Ronaldo Lucena, quienes están entrenando de manera virtual, cree que con lo que tiene, mas dos o tres jugadores que podrían ser de las fuerzas básicas, podrá afrontar Liga, Copa Colombia y Copa Suramericana. "En nuestros planes están todos, incluyendo Gustavo (Torres). En cuanto al futuro, es apresurado dar una opinión y va a ser importante terminar este torneo, con los objetivos cumplidos o no y luego mirar si desean continuar, qué les ofrezca el club para seguir con el proyecto".



Osorio agregó que "quiero que continúen todos, esta época nos ha servido para fortalecer el grupo. Sentimos, percibimos y valoramos que hay un gran ambiente de equipo, el que venga que contribuya y el que se vaya sea que dé un paso para progresar".



Sobre una de las estructuras de juego a fortalecer como la zaga, el técnico comentó que "Nacional en su idea de juego siempre juega con una zona defensiva muy alta y la tiempla en el mediocampo. Para eso necesitamos defensas muy rápidos, o muy intuitivos y competentes. Los que están, suplen las necesidades y el perfil para esas posiciones".



Aunque no sabe con certeza cuándo pueda retomar los entrenamientos grupales, Osorio aseguró que en dos semanas tendrá el equipo apto para la competencia. "Hemos tratado de seguir todos los protocolos. La toma de decisiones ha sido muy difícil poder entrenar, pero cuando nos digan, en dos semanas estaríamos listos para competir".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8